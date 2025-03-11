Мільйони акаунтів під загрозою: Google готується видалити дані назавжди, що робити

Технологічний гігант активізував розсилку листів, попереджаючи людей про цей крок, поки не стало надто пізно. Зміни стосуються додатка Google Maps.

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Користувачі Gmail повинні перевірити поштові скриньки на наявність важливої інформації, оскільки Google готується видалити дані назавжди, пише thesun.co.uk.

Технологічний гігант активізував розсилку листів, попереджаючи людей про цей крок, поки не стало надто пізно. Зміни стосуються додатка Google Maps.

Функція Timeline, раніше відома як Location History на Google Maps, зберігає попередні місця, які відвідував користувач. Це може бути особливо корисно для запам'ятовування особливих місць, наприклад, хороших ресторанів, магазинів, де часто бувають знижки, готелів, які сподобалися під час відпустки.

"У вашому обліковому записі ввімкнено Timeline, яка допомагає вам повернутися назад у часі та згадати, де ви були", — ідеться в листі. — "За допомогою Timeline ваші відвідування і маршрути автоматично зберігаються на карті на кожному з ваших пристроїв. Функція Timeline змінюється. Тепер, якщо ви вирішите залишити Timeline увімкненим, усі ваші пристрої зберігатимуть нові відвідування у своїх власних Timeline, включно з будь-якими пристроями, на яких раніше було вимкнено передавання історії місцеположень. Через ці зміни вам необхідно вибрати нові налаштування, щоб не втратити дані Timeline".

У користувачів є час до 18 травня, щоб оновитися. Якщо користувач не зробить ніяких дій до цього часу, всі дані Timeline в його обліковому записі будуть автоматично видалені.

Як зберегти дані Timeline

Щоб захистити дані Timeline Google Maps від видалення, відкрийте електронний лист і натисніть синю кнопку з написом "Переглянути та вибрати налаштування". Прокрутіть униз і виберіть "Зберегти до видалення".

Ви також можете вибрати автоматичне видалення після обраних періодів, якщо хочете. Вони варіюються від 3, 18 і 36 місяців.

Потім натисніть кнопку "Зберегти" внизу.

Раніше ми писали, що будь-який Android-смартфон тепер може стежити за людьми. Find My Device дає змогу відстежувати людей через вкладку People (яка наразі перебуває у стадії бета-тестування), якщо вони вирішать поділитися своїм місцем розташування.