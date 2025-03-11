Миллионы аккаунтов под угрозой: Google готовится удалить данные навсегда, что делать

Технологический гигант активизировал рассылку писем, предупреждая людей об этом шаге, пока не стало слишком поздно. Изменения касаются приложения Google Maps.

Related video

Пользователи Gmail должны проверить почтовые ящики на наличие важной информации, так как Google готовится удалить данные навсегда, пишет thesun.co.uk.

Технологический гигант активизировал рассылку писем, предупреждая людей об этом шаге, пока не стало слишком поздно. Изменения касаются приложения Google Maps.

Функция Timeline, ранее известная как Location History на Google Maps, сохраняет предыдущие места, которые посещал пользователь. Это может быть особенно полезно для запоминания особых мест, например, хороших ресторанов, магазинов, где часто бывают скидки, отелей, которые понравились во время отпуска.

"В вашем аккаунте включена Timeline, которая помогает вам вернуться назад во времени и вспомнить, где вы были", — говорится в письме. — "С помощью Timeline ваши посещения и маршруты автоматически сохраняются на карте на каждом из ваших устройств. Функция Timeline меняется. Теперь, если вы решите оставить Timeline включенным, все ваши устройства будут сохранять новые посещения в своих собственных Timeline, включая любые устройства, на которых ранее была отключена передача истории местоположений. Из-за этих изменений вам необходимо выбрать новые настройки, чтобы не потерять данные Timeline".

У пользователей есть время до 18 мая, чтобы обновиться. Если пользователь не предпримет никаких действий до этого времени, все данные Timeline в его учетной записи будут автоматически удалены.

Как сохранить данные Timeline

Чтобы защитить данные Timeline Google Maps от удаления, откройте электронное письмо и нажмите синюю кнопку с надписью "Просмотреть и выбрать настройки". Прокрутите вниз и выберите "Сохранить до удаления".

Вы также можете выбрать автоматическое удаление после выбранных периодов, если хотите. Они варьируются от 3, 18 и 36 месяцев.

Затем нажмите кнопку "Сохранить" внизу.

Ранее мы писали, что любой Android-смартфон теперь может следить за людьми. Find My Device позволяет отслеживать людей через вкладку People (которая в настоящее время находится в стадии бета-тестирования), если они решат поделиться своим местоположением.