"Секретный" iPhone откажется от главной функции Apple: что не так со смартфоном

Новый прогноз от отраслевого аналитика Минг-Чи Куо из TF International Securities говорит, что складной iPhone откажется от Face ID и будет использовать сканер отпечатков пальцев Touch ID

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Компания Apple может отказаться от знаковой функции для нового смартфона в следующем году. Ведущий аналитик говорит, что долгожданный "складной iPhone" претерпит большие изменения, пишет thesun.co.uk.

Новый прогноз от отраслевого аналитика Минг-Чи Куо из TF International Securities говорит, что складной iPhone откажется от Face ID и будет использовать сканер отпечатков пальцев Touch ID. Face ID, который разблокирует смартфон с помощью распознавания лица, не будет отображаться "из-за ограничений внутреннего пространства".

Face ID впервые был представлен в iPhone X в 2017 году, и теперь является знаковой частью дизайна смартфонов Apple. Другие смартфоны бренда не имеют Touch ID: эта функция в последний раз была использована в iPhone SE 2022 года. Теперь компания, возможно, собирается вернуть ее на складной телефон, который должен иметь самый большой экран среди всех iPhone на сегодняшний день.

"Складной iPhone будет иметь дизайн в стиле книги", — сказал Куо. — "Он будет иметь 7,8-дюймовый внутренний дисплей без складок и 5,5-дюймовый внешний дисплей".

Аналитик добавил, что гаджет будет оснащен двойной линзой, а фронтальная камера будет доступна как в сложенном, так и в разложенном состоянии. Ожидается, что толщина гаджета в сложенном виде составит от 9 до 9,5 мм. А в разложенном — максимум 4,8 мм.

Куо подчеркнул, что Apple "зафиксирует" окончательные характеристики устройства к концу июня этого года. Его выпуск запланирован на вторую половину 2026 года, а массовое производство планируется в конце 2027 года. Эксперт говорит, что в 2026 году будет доступно всего от 3 до 5 млн складных iPhone. Прогнозируемая цена гаджета составит от 2000 до 2500 долларов.

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