"Секретний" iPhone відмовиться від головної функції Apple: що не так зі смартфоном

Новий прогноз від галузевого аналітика Мінг-Чі Куо з TF International Securities говорить, що складаний iPhone відмовиться від Face ID і використовуватиме сканер відбитків пальців Touch ID

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Компанія Apple може відмовитися від знакової функції для нового смартфона наступного року. Провідний аналітик каже, що довгоочікуваний "складаний iPhone" зазнає великих змін, пише thesun.co.uk.

Новий прогноз від галузевого аналітика Мінг-Чі Куо з TF International Securities говорить, що складаний iPhone відмовиться від Face ID і використовуватиме сканер відбитків пальців Touch ID. Face ID, який розблокує смартфон за допомогою розпізнавання обличчя, не відображатиметься "через обмеження внутрішнього простору".

Face ID вперше був представлений в iPhone X у 2017 році, і тепер є знаковою частиною дизайну смартфонів Apple. Інші смартфони бренду не мають Touch ID: ця функція востаннє була використана в iPhone SE 2022 року. Тепер компанія, можливо, збирається повернути її на складаний телефон, який повинен мати найбільший екран серед усіх iPhone на сьогоднішній день.

"Складаний iPhone матиме дизайн у стилі книги", — сказав Куо. — "Він матиме 7,8-дюймовий внутрішній дисплей без складок і 5,5-дюймовий зовнішній дисплей".

Аналітик додав, що гаджет буде оснащений подвійною лінзою, а фронтальна камера буде доступна як у складеному, так і в розкладеному стані. Очікується, що товщина гаджета в складеному вигляді складе від 9 до 9,5 мм. А в розкладеному — максимум 4,8 мм.

Куо підкреслив, що Apple "зафіксує" остаточні характеристики пристрою до кінця червня цього року. Його випуск заплановано на другу половину 2026 року, а масове виробництво планується наприкінці 2027 року. Експерт каже, що у 2026 році буде доступно всього від 3 до 5 млн складних iPhone. Прогнозована ціна гаджета становитиме від 2000 до 2500 доларів.

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