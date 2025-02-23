Маловідомий лайфхак для iPhone миттєво звільняє пам'ять за лічені секунди

Занурення в налаштування iPhone може здатися трохи нудним способом провести час, але це може допомогти звільнити багато місця в пам'яті.

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Є функції iPhone, які легко пропустити, але вони чудово справляються зі своїм завданням — економлять пам'ять. Про це пише The Sun.

Сховище iCloud — це місце, де зберігаються всі резервні копії даних, включаючи фотографії, відео та текстові повідомлення. На жаль, iCloud може заповнюватися досить швидко, а купівля додаткової пам'яті обійдеться в кругленьку суму. Безкоштовно доступні тільки 5 ГБ, а за оновлення до 50 ГБ стягується плата в розмірі 0,99 долара США. Послуга дає доступ до до iCloud+ і бонусів, включно з можливістю приховати свою адресу електронної пошти для обмеження спаму. А заплативши 59,99 доларів США, можна отримати колосальний обсяг сховища в 12 ТБ. Але перш ніж розщедритися на додаткове сховище, варто зайти в налаштування і подивитися, чи можна звільнити місце.

Простий спосіб звільнити сховище

Однією з основних причин, через яку сховище заповнюється під зав'язку, є старі резервні копії. В iCloud може, як і раніше, зберігатися інформація зі старого смартфона, на додаток до даних поточного iPhone.

Щоб знайти ці резервні копії, є два простих варіанти: "Налаштування" — "iCloud" — "Рекомендовані для вас", а потім знайти "Видалити неактивні резервні копії".

Інший варіант: перейти в "Налаштування" — "iCloud" — "Резервне копіювання" — "Резервні копії всіх пристроїв". Тут можна побачити список усіх резервних копій, збережених в iCloud. І якщо є зайві, які більше не використовуються, їх можна видаляти. Просто переконайтеся, що не видаляться основні резервні копії, в яких зберігаються всі поточні файли.

Можна також оновити iCloud до одного з більш преміальних планів iCloud+. Apple стверджує, що крім бонусного сховища будуть такі переваги:

Автоматична синхронізація — можна синхронізувати доступ до своїх даних на всіх своїх пристроях.

— можна синхронізувати доступ до своїх даних на всіх своїх пристроях. iCloud Private Relay — зберігайте конфіденційність браузера Safari.

— зберігайте конфіденційність браузера Safari. Приховати мою адресу електронної пошти — збережіть свою особисту адресу електронної пошти в таємниці.

— збережіть свою особисту адресу електронної пошти в таємниці. Користувацький домен електронної пошти — можна персоналізувати свою адресу електронної пошти iCloud за допомогою користувацького домену.

— можна персоналізувати свою адресу електронної пошти iCloud за допомогою користувацького домену. Захищене відео HomeKit — можна зберігати, аналізувати та переглядати зашифроване відео з домашніх камер відеоспостереження.

— можна зберігати, аналізувати та переглядати зашифроване відео з домашніх камер відеоспостереження. Сімейний доступ . Поділитися тарифним планом iCloud+ з п'ятьма членами сім'ї.

. Поділитися тарифним планом iCloud+ з п'ятьма членами сім'ї. Apple Invites — створюйте унікальні запрошення та керуйте заходами.

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