Малоизвестный лайфхак для iPhone мгновенно освобождает память за считанные секунды

Погружение в настройки iPhone может показаться немного скучным способом провести время, но это может помочь освободить массу места в памяти.

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Есть функции iPhone, которые легко пропустить, но они отлично справляется со своей задачей — экономит память. Об этом пишет The Sun.

Хранилище iCloud — это место, где хранятся все резервные копии данных, включая фотографии, видео и текстовые сообщения. К сожалению, iCloud может заполняться довольно быстро, а покупка дополнительной памяти обойдется в кругленькую сумму. Бесплатно доступны только 5 ГБ, а за обновление до 50 ГБ взимается плата в размере 0,99 доллара США. Услуга дает доступ к до iCloud+ и бонусам, включая возможность скрыть свой адрес электронной почты для ограничения спама. А заплатив 59,99 долларов США, можно получить колоссальный объем хранилища в 12 ТБ. Но прежде чем раскошелиться на дополнительное хранилище, стоит зайти в настройки и посмотреть, можно ли освободить место.

Простой способ освободить хранилище

Одной из основных причин, по которой хранилище заполняется под завязку, являются старые резервные копии. В iCloud может по-прежнему храниться информация со старого смартфона, в дополнение данным текущего iPhone.

Чтобы найти эти резервные копии, есть два простых варианта: "Настройки" — "iCloud" — "Рекомендуемые для вас", а затем найти "Удалить неактивные резервные копии".

Другой вариант: перейти в "Настройки" — "iCloud" — "Резервное копирование" — "Резервные копии всех устройств". Здесь можно увидеть список всех резервных копий, сохраненных в iCloud. И если есть лишние, которые больше не используются, их можно удалять. Просто убедитесь, что не удалятся основные резервные копии, в которых хранятся все текущие файлы.

Можно также обновить iCloud до одного из более премиальных планов iCloud+. Apple утверждает, что помимо бонусного хранилища будут следующие преимущества:

Автоматическая синхронизация — можно синхронизировать доступ к своим данным на всех своих устройствах.

— можно синхронизировать доступ к своим данным на всех своих устройствах. iCloud Private Relay — сохраняйте конфиденциальность браузера Safari.

— сохраняйте конфиденциальность браузера Safari. Скрыть мой адрес электронной почты — сохраните свой личный адрес электронной почты в тайне.

— сохраните свой личный адрес электронной почты в тайне. Пользовательский домен электронной почты — можно персонализировать свой адрес электронной почты iCloud с помощью пользовательского домена.

— можно персонализировать свой адрес электронной почты iCloud с помощью пользовательского домена. Защищенное видео HomeKit — можно хранить, анализировать и просматривать зашифрованное видео с домашних камер видеонаблюдения.

— можно хранить, анализировать и просматривать зашифрованное видео с домашних камер видеонаблюдения. Семейный доступ . Поделиться тарифным планом iCloud+ с пятью членами семьи.

. Поделиться тарифным планом iCloud+ с пятью членами семьи. Apple Invites — создавать уникальные приглашения и управляйте мероприятиями.

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