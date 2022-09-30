Топ-менеджера Apple уволили после шутки о ласках "большегрудых женщин"

Видео в TikTok, котором Тони Блевинс неудачно шутит, стало вирусным

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Топ-менеджера компании Apple, 55-летнего Тони Блевинса, уволили после того, как видео с его ремаркой о "ласках большегрудых женщин" стало вирусным. Об этом пишет Bloomberg.

Блевинс проработал в Apple 22 года, занимал пост вице-президента по закупкам. Он был в числе группы из 30 человек, которая подчинялись непосредственно генеральному директору Тиму Куку или главному операционному директору Джеффу Уильямсу.

Тони Блевинса снял тиктокер Дэниел Мак, который спрашивает владельцев дорогих автомобилей, чем они занимаются. На видео он подходит к 55-летнему Блевинсу, который паркует свой Mercedes-Benz SLR McLaren стоимостью 500 000 долларов. И спрашивает, как он заработал на такую шикарную машину.

"У меня дорогие машины, я играю в гольф и ласкаю женщин с большой грудью, но иногда я беру выходные и, кроме того, если вам интересно, у меня чертовски хорошая стоматологическая страховка", — отвечает Блевинс.

Уже бывший руководитель Apple, похоже, имел в виду фильм 1981 года "Артур", в котором главный герой описывает свою карьеру так: "Я гоняю на тачках, играю в теннис и ласкаю женщин, но у меня есть выходные, и я сам себе босс".

Судя по всему видео было снято 18 августа на автомобильной выставке, которую Блевинс посетил в Пеббл-Бич, Калифорния.

[ + – ] Шутка Тони Блевинса в Apple не понравилась

Он был последним, к кому обратился Мак, который расспросил об их автомобилях нескольких известных личностей в том числе актрису Хелен Миррен, Бруклина Бекхэма и Джея Лено.

И хоть тиктокера Дэниэла Мака и его подписчиков ответ Блевинса насмешил, ведь видео набрало более 140 тысяч лайков, в Apple шутку о большегрудных женщинах восприняли, как оскорбительную.

Источники, знакомые с этим вопросом, сообщили, что члены отдела операций и закупок Apple сообщили о видео в отдел кадров, и в последние недели эта тема стала популярной среди сотрудников и деловых партнеров.

Генеральный директор Apple Тим Кук и главный операционный директор Джефф Уильямс были возмущены тем, что увидели на видео.

Apple подтвердила в четверг, что Тони Блевинс, уволен и покинет офис в Кремниевой долине после десятков сообщений и жалоб от нескольких сотен сотрудников по поводу вирусного видео, загруженного 5 сентября.

Сам Блевинс уже извинился за свои слова.

"Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы искренне извиниться перед всеми, кто был оскорблен моей ошибочной попыткой пошутить", — сказал Блевинс агентству Bloomberg.

Интересно, но в Apple его зарплата составляла от 273 000 до 377 000 долларов в месяц.

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