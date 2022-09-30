Топменеджера Apple звільнили після жарту про пестощі "пишногрудих жінок"

Відео в TikTok, в якому Тоні Блевінс невдало жартує, стало вірусним.

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Топменеджера компанії Apple, 55-річного Тоні Блевінса, звільнили після того, як відео з його ремаркою про "пестощі пишногрудих жінок" стало вірусним. Про це пише Bloomberg.

Блевінс пропрацював в Apple 22 роки, обіймав посаду віцепрезидента із закупівель. Він був серед групи з 30 осіб, які підпорядковувалися безпосередньо генеральному директору Тіму Куку або головному операційному директору Джеффу Вільямсу.

Тоні Блевінса зняв тіктокер Деніел Мак, який запитує власників дорогих автомобілів, чим вони займаються. На відео він підходить до 55-річного Блевінса, який паркує свій Mercedes-Benz SLR McLaren вартістю 500 000 доларів. І питає, як він заробив на таку розкішну машину.

"У мене дорогі машини, я граю в гольф і пещу жінок із великими грудьми, але іноді я беру вихідні і, крім того, якщо вам цікаво, у мене страшенно хороше стоматологічне страхування", — відповідає Блевінс.

Уже колишній керівник Apple, схоже, мав на увазі фільм 1981 року "Артур", в якому головний герой описує свою кар'єру так: "Я ганяю на тачках, граю в теніс і пещу жінок, але у мене є вихідні, і я сам собі бос".

Судячи з усього, відео було знято 18 серпня на автомобільній виставці, яку Блевінс відвідав у Пеббл-Біч, Каліфорнія.

[ + – ] Жарт Тоні Блевінса в Apple не сподобався

Він був останнім, до кого звернувся Мак, який розпитав про їхні автомобілі кількох відомих особистостей, зокрема акторку Гелен Міррен, Брукліна Бекхема та Джея Лено.

І хоч тіктокера Деніела Мака та його підписників відповідь Блевінса насмішила, адже відео набрало понад 140 тисяч лайків, в Apple жарт про пишногрудих жінок сприйняли як образливий.

Джерела, знайомі з цим питанням, повідомили, що члени відділу операцій і закупівель Apple повідомили про відео у відділ кадрів, й останніми тижнями ця тема стала популярною серед співробітників і ділових партнерів.

Генеральний директор Apple Тім Кук і головний операційний директор Джефф Вільямс були обурені тим, що побачили на відео.

Apple підтвердила в четвер, що Тоні Блевінс, звільнений і залишить офіс у Кремнієвій долині після десятків повідомлень і скарг від кількох сотень співробітників із приводу вірусного відео, завантаженого 5 вересня.

Сам Блевінс уже вибачився за свої слова.

"Я хотів би скористатися цією можливістю, щоб щиро вибачитися перед усіма, хто був ображений моєю помилковою спробою пожартувати", — сказав Блевінс агентству Bloomberg.

Цікаво, але в Apple його зарплата становила від 273 000 до 377 000 доларів на місяць.

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