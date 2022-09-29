"Це урок для мене": гендиректор Yakaboo йде з посади через сексистський скандал

Іван Богдан попросив вибачення за свій невдалий жарт і заявив, що розуміє і готовий нести відповідальність. У компанії підтвердили його усунення з посади.

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Гендиректор українського книжкового онлайн-магазину Yakaboo Іван Богдан, який потрапив у сексистський скандал через невдалий жарт про покупців, публічно попросив вибачення за свої слова і повідомив, що залишає свою посаду в компанії. Про це він написав у себе у Facebook.

"Моя невдала фраза вчора під час панельної дискусії про портрет сучасного українського читача викликала в соцмережах справедливе обурення. Я розумію, що такі формулювання неприпустимі в жодній формі і в жодній ситуації", — прокоментував Богдан.

CEO компанії наголосив, що шкодує про інцидент. Він зазначив, що ніколи не думав такими сексистськими категоріями і не має упереджень у гендерному питанні.

"Це важливий урок для мене. Я розумію всю відповідальність і розумію наслідки. Ми в компанії прийняли непросте, але правильне спільне рішення — я йду з посади СЕО Yakaboo", — резюмував він.

На офіційній сторінці Yakaboo у Facebook також з'явилося повідомлення про те, що Іван Богдан покине свою посаду гендиректора через скандал.

"Вчора СЕО Yakaboo Іван Богдан припустився дуже прикрої помилки, невдало висловившись про жінок під час публічної дискусії. Ми впевнені, Іван Богдан не хотів нікого образити, оскільки ніколи не мав упереджень у питаннях гендеру і завжди ставився до жінок з повагою", –– заявила пресслужба у зв'язку з інцидентом.

Водночас сексистські заяви не сумісні з тими цінностями, культурою та поглядами, яких дотримується компанія та її акціонери, уточнюється в повідомленні. З цієї причини ухвалено рішення усунути Богдана з посади. Його місце тимчасово займе директорка з операційної діяльності Олена Безугла.

Скандал із Yakaboo: що сталося

Учора, 28 вересня, під час зустрічі популяризаторів читання "Українська книга: після війни, геть від Москви" CEO Yakaboo Іван Богдан, відповідаючи на запитання про те, як виглядає середній український читач, заявив, що книги в Україні купують частіше жінки, за зароблені чоловіками гроші.

"Загалом більше [книг] купують жінки. Ну, як завжди, витрачають кошти, які заробляють чоловіки", — сказав він.

Невдалий жарт гендиректора широко розлетівся в українському сегменті соцмереж, викликавши різку критику з боку суспільства. Користувачі соцмереж стали писати про те, що таке образливе ставлення до жінок не може залишатися безкарним. Клієнти запевняли, що більше не купуватимуть книги в Yakaboo та закликали інших українців "закенселити" магазин.

Інститут репутації в Україні

Усунення Івана Богдана з посади — один із рідкісних українських прикладів того, як може працювати інститут репутації. На початку цього року Фокус також розповідав про інше звільнення через скандал. Тоді свою посаду втратив заступник голови МВС Олександр Гогілашвілі. Це сталося після того, як у мережі поширилося відео, на якому чиновник у грубих і принизливих виразах пояснював поліцейському, який зупинив його машину, що начальство, мовляв, треба знати в обличчя і поважати.

Проте найчастіше такі інциденти проходять без наслідків для чиновників, депутатів або бізнесменів, які показали себе не найкраще. Так, влітку минулого року широко відомою стала історія з міністром культури Олександром Ткаченком та ведучою Кароліною Ашіон. Дівчина звинуватила голову міністерства у расизмі. За її словами, свого часу вона пробувалась на роль ведучої на "1+1", проте Ткаченко, колишній на той момент генпродюсером телекомпанії, сказав Ашіон: "Ви у дзеркало себе бачили? Аудиторія нашого каналу не те, щоб… Я не готовий ризикувати рейтингами...".

Попри реакцію українського суспільства, Ткаченко залишився на своїй посаді.