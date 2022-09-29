"Это урок для меня": гендиректор Yakaboo уходит с должности из-за сексистского скандала

Иван Богдан принес публичные извинения за свою неудачную шутку и заявил, что понимает и готов нести ответственность. В компании подтвердили его отстранение от должности.

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Гендиректор украинского книжного онлайн-магазина Yakaboo Иван Богдан, попавший в сексистский скандал из-за неудачной шутки о покупательницах, публично извинился за свои слова и сообщил, что покидает свою должность в компании. Об этом он написал у себя в Facebook.

"Моя неудачная фраза вчера во время панельной дискуссии о портрете современного украинского читателя вызвало в соцсетях справедливое возмущение. Я понимаю, что такие формулировки недопустимы ни в какой форме и ни в какой ситуации", –– прокомментировал Богдан.

CEO компании подчеркнул, что сожалеет об инциденте. Он отметил, что никогда не думал такими сексистскими категориями и у него нет предубеждений в гендерном вопросе.

"Это важный урок для меня. Я понимаю всю ответственность и понимаю последствия. Мы в компании приняли непростое, но правильное совместное решение — я ухожу с должности СЕО Yakaboo", –– резюмировал он.

На официальной странице Yakaboo в Facebook также появилось сообщение о том, что Иван Богдан покинет свою должность гендиректора из-за скандала.

"Вчера СЕО Yakaboo Иван Богдан допустил очень досадную ошибку, неудачно высказавшись о женщинах во время публичной дискуссии. Мы уверены, Иван Богдан не хотел никого оскорбить, поскольку никогда не имел предубеждений в вопросах гендера и всегда относился к женщинам с уважением", –– заявила пресс-служба в связи с инцидентом.

В то же время секскистские заявления не совместимы с теми ценностями, культурой и взглядами, которых придерживается компания и ее акционеры, уточняется в сообщении. По этой причине принято решение отстранить Богдана от должности. Его место временно займет директор по операционной деятельности Елена Безуглая.

Скандал с Yakaboo: что произошло

Вчера, 28 сентября, во время встречи популяризаторов чтения "Украинская книга: после войны, прочь от Москвы" CEO Yakaboo Иван Богдан, отвечая на вопрос о том, как выглядит средний украинский читатель, заявил, что книги в Украине покупают чаще женщины за деньги, заработанные мужчинами.

"В целом, больше [книг] покупают женщины. Ну, как всегда, тратят средства, которые зарабатывают мужчины", — сказал он.

Неудачная шутка гендиректора широко разлетелась в украинском сегменте соцсетей, вызвав резкую критику со стороны общества. Пользователи соцсетей стали писать о том, что подобное оскорбительное отношение к женщинам не может оставаться безнаказанным. Клиенты уверяли, что больше не будут покупать книги в Yakaboo и призывали других украинцев "закенселить" магазин.

Институт репутации в Украине

Отстранение Ивана Богдана от должности –– один из редких украинских примеров того, как может работать институт репутации. В начале этого года Фокус также рассказывал о другом увольнении из-за скандала. Тогда свою должность потерял заместитель главы МВД Александр Гогилашвили. Это произошло после того, как в сети распространилось видео, на котором чиновник в грубых и унизительных выражениях объяснял полицейскому, остановившему его машину, что начальство, дескать, нужно знать в лицо и уважать.

Тем не менее чаще всего такие инциденты проходят без последствий для показавших себя с не лучшей стороны чиновников, депутатов или бизнесменов. Так, летом прошлого года широко известной стала история с министром культуры Александром Ткаченко и ведущей Каролиной Ашион. Девушка обвинила главу министерства в расизме. По ее словам, в свое время она пробовалась на роль ведущей на "1+1", однако Ткаченко, бывший на тот момент генпродюсером телекомпании, сказал Ашион: "Вы в зеркало себя видели? Аудитория нашего канала не то, чтобы… Я не готов рисковать рейтингами…".

Несмотря на последовавшую реакцию украинского общества, Ткаченко остался при своей должности.