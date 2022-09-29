Гендиректор Yakaboo сексистски пошутил о покупательницах, украинки требуют закенселить магазин

Иван Богдан неудачно пошутил о клиентках, покупающих книги на деньги, заработанные мужчинами. Пользователи соцсетей жестко раскритиковали бизнесмена и требуют бойкотировать книжный магазин.

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Гендиректор украинского книжного онлайн-магазина Yakaboo Иван Богдан попал в громкий сексистский скандал из-за высказывания о клиентках во время встречи популяризаторов чтения "Украинская книга: после войны, прочь от Москвы". Видео мероприятия опубликовано на YouTube-канале "Ковальська".

На вопрос о том, как выглядит средний украинский читатель, Богдан неудачно пошутил о том, что книги в Украине чаще покупают женщины на деньги, заработанные мужчинами.

"В целом, больше [книг] покупают женщины. Ну, как всегда, тратят средства, которые зарабатывают мужчины", — в частности, сказал СЕО Yakaboo.

Скандал с Yakaboo: реакция соцсетей

Первой на высказывание Богдана отреагировала TikTok-блогер под ником bezkhvosta.books.

"Мы теперь будем тратить свои деньги в другом месте. Только недальновидный человек может унизить свою целевую аудиторию", –– прокомментировала она.

Украинки начали оставлять недоуменные и язвительные комментарии под ее постом. В частности, женщины говорят, что в дальнейшем не планируют делать покупки в Yakaboo.

"Ой, ну и до свидания, свои собственные средства буду тратить в других книжных магазинах", –– комментируют читательницы.

"А что это за статистика такая, где знают, чьи деньги я трачу", –– возмущаются украинки.

"Больше никаких покупок в Yakaboo, пусть работает институт репутации!" –– добавляют другие.

В частности, пользователи соцсетей надеются, что Богдан понесет наказание за свое высказывание.

"Надеюсь, что он скоро станет бывшим СЕО, потому что если на подобное никак не отреагируют, то это дно", –– пишет liana.

Также в сети уже стали появляться мемы на эту тему.

Другие скандалы Yakaboo

Позже обсуждение скандала с Yakaboo перешло и в другие соцсети. В частности, пользователи Twitter напоминают, что это не первый скандал с книжным онлайн-магазином. Так, с ноября 2019 года компания являлась официальным дистрибьютором российского издательства деловой и научно-популярной литературы "Альпина Паблишер", которое печатало книги в харьковской типографии Фактор-печать. Военный и активист Валерий Маркус обратился в компанию с жалобой, однако ему ответили, что действуют в рамках украинского законодательства.

Напомним, в июле этого года в сексистский скандал угодило украинское приложение "Дія". Так, администраторы хотели рассказать пользователям о результатах работы чат-бота "єВорог", но выбрали не самый удачный пример с обвинением женщины в беременности от российского оккупанта.