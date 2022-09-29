Гендиректор Yakaboo сексистськи пожартував про покупців, українки вимагають закенселити магазин

Іван Богдан невдало пожартував про клієнток, які купують книги за гроші, зароблені чоловіками. Користувачі соцмереж жорстко розкритикували бізнесмена і вимагають бойкотувати книгарню.

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Гендиректор українського книжкового онлайн-магазину Yakaboo Іван Богдан потрапив у гучний сексистський скандал через висловлювання про клієнток під час зустрічі популяризаторів читання "Українська книга: після війни, геть від Москви". Відео заходу опубліковано на YouTube-каналі "Ковальська".

На запитання про те, як виглядає середній український читач, Богдан невдало пожартував, що книги в Україні частіше купують жінки за гроші, зароблені чоловіками.

"Загалом більше [книг] купують жінки. Ну, як завжди, витрачають кошти, які заробляють чоловіки", — зокрема, сказав СЕО Yakaboo.

Скандал із Yakaboo: реакція соцмереж

Першою на висловлювання Богдана відреагувала TikTok-блогерка під ніком bezkhvosta.books.

"Ми тепер витрачатимемо свої гроші в іншому місці. Тільки недалекоглядна людина може принизити свою цільову аудиторію", — прокоментувала вона.

Українки почали залишати здивовані та уїдливі коментарі під її постом. Зокрема жінки кажуть, що надалі не планують робити покупки в Yakaboo.

"Ой, ну і до побачення, свої власні кошти витрачатиму в інших книгарнях", — коментують читачки.

"А що це за статистика така, де знають, чиї гроші я витрачаю", — обурюються українки.

"Більше ніяких покупок у Yakaboo, нехай працює інститут репутації!" –– додають інші.

Зокрема, користувачі соцмереж сподіваються, що Богдан понесе покарання за своє висловлювання.

"Сподіваюся, що він скоро стане колишнім СЕО, тому що якщо на таке ніяк не відреагують, то це дно", — пише liana.

Також у мережі вже почали з'являтися меми на цю тему.

Інші скандали Yakaboo

Пізніше обговорення скандалу з Yakaboo перейшло і до інших соціальних мереж. Зокрема, користувачі Twitter нагадують, що це не перший скандал із книжковим онлайн-магазином. Так, з листопада 2019 року компанія була офіційним дистриб'ютором російського видавництва ділової та науково-популярної літератури "Альпіна Паблішер", яке друкувало книги у харківській друкарні Фактор-друк. Військовий та активіст Валерій Маркус звернувся до компанії зі скаргою, проте йому відповіли, що діють у межах українського законодавства.

Нагадаємо, у липні цього року в сексистський скандал потрапив український додаток "Дія". Так, адміністратори хотіли розповісти користувачам про результати роботи чат-бота "єВорог", але вибрали не найвдаліший приклад зі звинуваченням жінки у вагітності від російського окупанта.