"Завагітніла від окупанта": додаток "Дія" потрапив у сексистський скандал (фото)

Українці подали понад 1800 заявок про колаборантів у чат-боті "ЄВорог". Адміністратори поспішали розповісти про успіхи й обрали не найвдаліший приклад.

Додаток "Дія" розповів користувачам про результати роботи чат-бота "єВорог", але через приклад успіху потрапив у сексистський скандал. Про це йшлося в повідомленні компанії у Facebook.

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Адміністратори вже видалили цей пост, але в соцмережах зберігся скриншот повідомлення, у якому жінку звинуватили у "вагітності від ра**ста".

[ + – ] Чат-бот отримав 1807 заявок про людей, які співпрацюють із ЗС РФ

"Вважає себе чи не першою леді села. Її мати готує росіянам їжу", — наводять приклади повідомлень із чату "ЄВорог".

Далі наводиться статистика: чат-бот отримав 1807 заявок про людей, які співпрацюють із російськими окупантами.

Користувачі соцмереж не схвалили такий приклад і залишили під постом відповідні коментарі.

"Ще й сексизм. "Діє", видаліть цей приклад із вагітною жінкою та наведіть нейтральний", — йдеться в одному з коментарів.

Деякі користувачі побачили в роботі чат-бота інструмент боротьби з особистими ворогами, згадали часи радянського диктатора Йосипа Сталіна та назвали таку політику перетворенням України на "країну доносів".

"І що тепер, спалити її на багатті? Звідки вам знати, що інформація — достовірна? Щоб публікувати таку інформацію, потрібно бути закінченим дег***том, а тим більше цим пишатися", — пише Олексій Морозов.

Кількість критики в коментарях не змусила довго чекати. SMM-фахівці "Дії" прибрали приклад, назвавши його "недостатньо зрозумілою та некоректною комунікацією".

"Кожен кейс передається СБУ, де співробітники перевіряють достовірність інформації та виявляють справжніх колаборантів. Наша спільна мета — виявити ворога, а не засудження дій українців", — вибачилися адміністратори.

Зазначимо, що Міноборони України розглядає додаток "Дія" як інструмент для постановки українців на військовий облік. Цією роботою вже займаються профільні відомства.

Глава Мінцифри України Михайло Федоров обіцяв, що ніхто не отримуватиме повістки в "Дії".

Фокус раніше писав, що підприємці можуть подати в "Дії" заявку на оплату єдиного податку за зменшеною ставкою. Верховна Рада раніше дозволила ФОП 3-ї групи сплачувати не 5%, а 2% єдиного податку.