"Всього за кілька секунд": Федоров показав, як платити менше податків у "Дія" (відео)

Нова послуга дозволяє ФОПам третьої групи переходити з 5% на 2% ставку за допомогою одного лише смартфона.

У додатку державних послуг "Дія" тепер можна подати електронну декларацію та сплатити єдиний податок для підприємців за зменшеною ставкою. Міністр цифрової трансформації записав відеоінструкцію, опубліковану в YouTube.

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На початку війни Верховна Рада дозволила фізичним особам підприємцям третьої групи платити не 5%, а 2% єдиного податку, щоб зменшити фінансове навантаження, йдеться про підприємства, в яких відсутній штат найманих працівників, а обсяг доходу не перевищує 1 167 мінімальних зарплат. Тепер же Мінцифра запровадила функцію, яка дозволяє сплачувати цей податок у додатку "Дія" — громадяни мають можливість самі обрати собі процентну ставку.

Інструкція з оплати податку 2% для ФОПа:

Запустити програму "Дія";

Відкрити меню "Послуги";

Знайти розділ "Податки ФОП";

У верхній частині сторінки (під "Зверніть увагу") переглянути варіанти, знайти "Декларація платника єдиного податку 2%" та натиснути кнопку "Надіслати";

Вибрати період оплати;

Ввести суму надходжень на рахунки ФОП, синхронізовані з "Дією" — система автоматично розрахує суму податку;

Вказати свій контактний номер телефону;

Перевірити та підтвердити достовірність зазначеної інформації;

Підписати декларацію за допомогою електронного підпису;

Після цього користувач у тому розділі може сплатити єдиний податок — досить просто вказати суму надходжень. Для оплати можна використовувати банківську картку або ApplePay.

"Все працює дуже зручно, займає кілька секунд. Ми зробимо все, щоб такі сервіси з'являлися й надалі", — прокоментував Михайло Федоров у відеоролику.

У травні Мінцифра запустила у "Дії" послугу подання "єДекларації". Тепер електронна заявка замінює 374 види різних документів та спрощує оплату податків.

З 17 червня в "Дії" можна швидко зареєструвати мобільний номер lifecell. Послуга дозволяє захистити SIM-картку від перевипуску шахраями, а як наслідок — уникнути крадіжки грошей із банківських рахунків та інших злочинів. На думку експерта Романа Химича, додаток "Дія" є достатньо захищеним для такої процедури.