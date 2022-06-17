У "Дії" тепер можна швидко зареєструвати номер lifecell: інструкція для українців

Мобільний оператор і розробники програми "Дія" обіцяють надійний захист від шахрайства із SIM-картами.

Із 17 червня абоненти мобільного оператора lifecell можуть легко та швидко зареєструвати свій номер телефону в додатку державних послуг "Дія". Розробники розмістили інструкцію в офіційному Telegram-каналі.

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У державному підприємстві "Дія" стверджують, що реєстрація номера допоможе захистити SIM-картку від шахраїв. Завдяки новій послузі зловмисники не зможуть вкрасти або підробити телефонний номер та отримати доступ до конфіденційних даних абонента, банківських рахунків або інших важливих сервісів.

Інструкція з реєстрації номера lifecell у "Дії":

увійти до програми "Мій lifecell" та натиснути на банер із текстом "Зареєструйте номер" або "Завершіть реєстрацію" (для тих, хто вже верифікований);

дати згоду на реєстрацію;

ввести код перевірки, який прийде на вказаний номер телефону;

підтвердити запит на надсилання копій цифрових документів у програмі "Дія";

перевірити та підтвердити правильність зазначених персональних даних.

Після завершення всіх кроків абоненту надішле повідомлення про успішну реєстрацію, після чого номер буде прив'язаний до паспорта. Представник lifecell у коментарях у Facebook наголосив, що реєструватися необов'язково — лише за бажанням клієнта. У такому разі сторонні люди не зможуть перевипустити SIM-картку — послугу нададуть лише після надання документа, що засвідчує особу.

Варто зазначити, що процедура реєстрації номера lifecell за допомогою "Дії" була вперше запущена в березні 2021 року, проте на той момент вона була складнішою і займала набагато більше часу. Після встановлення програми абонентам доводилося дзвонити в контактний центр lifecell зі свого номера та просити посилання на сторінку сайту оператора з умовами обробки персональних даних, а також одноразовий пароль, щоб дати згоду, його потрібно було надіслати цей пароль через SMS. Потім доводилося диктувати цифри під штрих-кодом у "Дії".

Крім програми "Дія", абоненти можуть особисто звернутися до одного з магазинів оператора та подати письмово заяву на реєстрацію. У такому разі для підтвердження особи необхідно надати оригінал паспорта або інше посвідчення, а також підтвердити володіння SIM-картою: показати саму картку, назвати секретне слово перевірки або показати одноразовий пароль, надісланий lifecell на мобільний номер.

Раніше стало відомо, що lifecell надав безлімітний інтернет територіальній обороні України. Мобільний оператор підготував для бійців стартові пакети, які дозволяють їм залишатися на зв'язку й оперативно обмінюватись інформацією.

У травні у "Дія" з'явилася нова послуга для бізнесу "єДекларація". Тепер вона замінює 374 види різних документів, зокрема ліцензій, сертифікатів і свідоцтв, що скорочує бюрократичну тяганину.

Незабаром у додатку "Дія" обіцяють запустити онлайн-розмитнення авто. Як пояснили в Мінцифри, завдяки новій послузі вартість усіх послуг на митниці розраховуватиметься автоматично, що знизить корупцію.