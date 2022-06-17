В "Дії" теперь можно быстро зарегистрировать номер lifecell: инструкция для украинцев

Мобильный оператор и разработчики приложения "Дія" обещают надежную защиту от мошенничества с SIM-картами.

С 17 июня абоненты мобильного оператора lifecell могут легко и быстро зарегистрировать свой номер телефона в приложении государственных услуг "Дія". Разработчики разместили инструкцию в официальном Telegram-канале.

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В государственном предприятии "Дія" утверждают, что регистрация номера поможет защитить SIM-карту от мошенников. Благодаря новой услуге злоумышленники не смогут украсть или подделать телефонный номер и получить доступ к конфиденциальным данным абонента, банковским счетам или другим важным сервисам.

Инструкция по регистрации номера lifecell в "Дії":

Войти в приложение "Мой lifecell" и нажать на баннер с текстом "Зарегистрируйте номер" или "Завершите регистрацию" (для тех, кто уже верифицирован);

Дать согласие на регистрацию;

Ввести проверочный код, который придет на указанный номер телефона;

Подтвердить запрос на передачу копий цифровых документов в приложении "Дія";

Проверить и подтвердить правильность указанных персональных данных.

После завершения всех шагов абоненту отправят уведомление об успешной регистрации, после этого номер будет привязан к паспорту. Представитель lifecell в комментариях в Facebook подчеркнул, что регистрироваться необязательно — только по желанию клиента. В таком случае посторонние люди не смогут перевыпустить SIM-карту — услугу окажут только после предъявления документа, удостоверяющего личность.

Стоит отметить, что процедура регистрации номера lifecell при помощи "Дії" была впервые запущена в марте 2021 года, однако на тот момент она была более сложной и занимала намного больше времени. После установки приложения абонентам приходилось звонить в контактный центр lifecell со своего номера и просить ссылку на страницу сайта оператора с условиями обработки персональных данных а также одноразовый пароль, чтобы дать согласие, его нужно было отправить этот пароль по SMS. Затем приходилось диктовать цифры под штрих-кодом в "Дії".

Помимо приложения "Дія", абоненты могут лично обратиться в один из магазинов оператора и подать письменно заявление на регистрацию. В таком случае для подтверждения личности необходимо предоставить оригинал паспорта или другое удостоверение, а также подтвердить владение SIM-картой: показать саму карточку, назвать секретное проверочное слово или показать одноразовый пароль, отправленный lifecell на мобильный номер.

Ранее стало известно, что lifecell предоставил безлимитный Интернет территориальной обороне Украины. Мобильный оператор подготовил для бойцов стартовые пакеты, которые позволяют им оставаться на связи и оперативно обмениваться информацией.

В мае в "Дія" появилась новая услуга для бизнеса "єДекларація". Теперь она заменяет 374 вида разных документов, в том числе лицензий, сертификатов и свидетельств, что сокращает бюрократическую волокиту.

Скоро в приложении "Дія" обещают запустить онлайн-растаможку авто. Как объяснили в Минцифры, благодаря новой услуге стоимость всех услуг на таможне будет рассчитываться автоматически, что снизит коррупцию.