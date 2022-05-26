На "Дія" новая услуга для бизнеса: "єДекларація" заменит 374 вида разных документов

Внедрение функции "єДекларація" упростит бюрократические процедуры для предпринимателей.

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Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров представил новую функцию на государственном ресурсе "Дія". Об этом чиновник рассказал в своем официальном телеграм-канале.

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Новая услуга получила название "єДекларація" для бизнеса. Как отметил Федоров, в период военного положения в Украине она заменит 374 вида разных разрешительных документов, среди которых лицензии, сертификаты, свидетельства, удостоверения и заключения. Функция упростит бюрократические процедуры.

[ + – ] Функция "єДекларація" на портале "Дія" Фото: Скриншот

"Если вы владелец маленького кафе, то раньше вам нужно было сходить в 6 различных госорганов и собрать около 25 бумажных документов: разрешение на наружную рекламу, лицензию на право розничной торговли и другие. Этот бюрократический квест длился до 75 дней. В "Дії" это один электронный документ за 3 минуты", — рассказал Михаил Федоров.

Воспользоваться новым сервисом могут действующие ФОПы, собственники бизнеса, у которых истекли сроки разрешительных документов, предприниматели, вынужденные стать переселенцами из-за боевых действий или же вынужденные сменить род деятельности. Благодаря этому, украинские бизнесмены могут начинать работать сразу, а не ждать 10 дней каких-то решений от государственных органов.

Ранее Фокус рассказывал, что Украина получила $1 млн на борьбу с русскими хакерами. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что планирует обезопасить систему доменных имен. Чиновник отметил, что после вторжения войск РФ на территорию Украины доменная система нашей страны не раз была атакована российскими хакерами. Чтобы пресечь попытки злоумышленников "расшатать систему", необходимо вложить средства в обеспечение ее кибербезопасности.

Также мы сообщали, что в приложении "Дія" проводят опрос, чтобы узнать зачем украинцам оружие. Чиновники хотят понять, для каких целей граждане использовали бы оружие, если бы имели право им владеть.