Украина получила $1 млн на борьбу с русскими хакерами: как потратят деньги

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что планирует обезопасить систему доменных имен.

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Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров написал в своем телеграм-канале о том, что корпорация ICANN выделила $1 млн. Данные средства, по словам чиновника, будут потрачены на поддержку стабильной работы доменной системы нашей страны.

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Федоров рассказал, что бесперебойное функционирование системы доменных имен является критически важным для работы Интернета в целом, потому что доменные имена позволяют людям беспрепятственно заходить на любые интересующие их сайты, и такие важные веб-ресурсы, как, например, google.com.

Чиновник отметил, что после вторжения войск РФ на территорию Украины доменная система нашей страны не раз была атакована российскими хакерами. Чтобы пресечь попытки злоумышленников "расшатать систему", необходимо вложить средства в обеспечение ее кибербезопасности.

В ходе переговоров, представителям Министерства цифровой трансформации Украины удалось договориться с топ-менеджерами корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами ICANN о выделении материальной помощи в размере $1 млн. Эти средства будут потрачены на усиление безопасности системы доменных имен.

"Мы продолжаем поддерживать стабильную работу Интернета в условиях вооруженной агрессии. Спасибо за взаимодействие командам интернет-провайдеров, администраторов и регистраторов доменов", — поблагодарил Федоров инициаторов и участников переговоров.

Напомним, что российские хакеры совершили несколько атак в январе-феврале 2022 года на госсайты и ресурсы критически важной инфраструктуры перед вторжением войск РФ. Эти инциденты Фокус подробно освещал в серии материалов.

Ранее мы информировали о том, что новая группировка хакеров из КНР шпионит и крадет данные у предприятий, работающих в аэрокосмической отрасли.