Україна отримала $1 млн на боротьбу з російськими хакерами: як витратять гроші

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що планує убезпечити систему доменних імен.

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Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров написав у своєму телеграм-каналі про те, що корпорація ICANN виділила $1 млн. Ці кошти, за словами чиновника, будуть витрачені на підтримку стабільної роботи доменної системи нашої країни.

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Федоров розповів, що безперебійне функціонування системи доменних імен є критично важливим для роботи інтернету в цілому, тому що доменні імена дозволяють людям безперешкодно заходити на будь-які сайти, що їх цікавлять, і такі важливі вебресурси як, наприклад, google.com.

Чиновник зазначив, що після вторгнення військ РФ на територію України доменну систему нашої країни неодноразово атакували російські хакери. Щоб припинити спроби зловмисників "розхитати систему", необхідно вкласти кошти в забезпечення її кібербезпеки.

Під час переговорів представникам Міністерства цифрової трансформації України вдалося домовитися з топменеджерами корпорації з управління доменними іменами та IP-адресами ICANN про виділення матеріальної допомоги в розмірі $1 млн. Ці кошти будуть витрачені на посилення безпеки системи доменних імен.

"Ми продовжуємо підтримувати стабільну роботу інтернету в умовах збройної агресії. Дякуємо за взаємодію командам інтернет-провайдерів, адміністраторів і реєстраторів доменів", — подякував Федоров ініціаторам і учасникам переговорів.

Нагадаємо, що російські хакери здійснили кілька атак у січні-лютому 2022 року на держсайти та ресурси критично важливої інфраструктури перед вторгненням військ РФ. Ці інциденти Фокус докладно висвітлював у серії матеріалів.

Раніше ми інформували про те, що нове угруповання хакерів із КНР шпигує та краде дані в підприємств, що працюють в аерокосмічній галузі.