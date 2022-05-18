Китайские хакеры атакуют авиационно-космические предприятия РФ, - СМИ

Недавно обнаруженная группировка как минимум с 2019 года "ломает" компании, подконтрольные Дмитрию Рогозину.

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Экспертный центр безопасности Positive Technologies в России обнаружил следы деятельности ранее неизвестной хакерской группировки, сообщает издание РБК.

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Отмечается, что у хакерской группы обнаружены китайские корни. Группировка получила название Space Pirates ("Космические пираты") из-за строки "P1Rat" в используемом ею коде, а также в связи с тем, что ее целью были объекты авиационно-космической отрасли.

Группа Space Pirates наносила кибератаки предприятиям российской и грузинской аэрокосмической и электроэнергетической отрасли. Российские эксперты отмечают, что впервые группировка проявила себя, как минимум, в 2017 году, а первая крупная атака была зафиксирована в конце 2019 года, но тогда киберпреступников не идентифицировали, как Space Pirates.

Группа имеет китайские корни. Такой вывод был сделан потому, что киберпреступники используют китайский язык и инструменты, которые популярны среди азиатского сообщества хакеров.

Специалисты Positive Technologies сообщают, что под атакой хакеров могли оказаться еще четыре российские компании, а две попытки Space Pirates в России увенчались успехом.

Напомним, 12 мая разработчики Rutube пожаловалась в полицию на хакеров, взломавших их сайт. В тот же день они заявили о частичном возобновлении работы видеохостинга — некоторые ролики уже можно посмотреть, но публикация контента была недоступна.

Ранее Фокус рассказывал, что Русские хакеры Killnet объявили кибервойну 10 странам. Хакеры заявили, что начнут совершать атаки против США, Великобритании, Литвы, Латвии, Эстонии, Румынии, Германии, Польши, Италии и Украины. По их словам, они изучали инфраструктуру государств этих стран в течение двух месяцев и теперь готовы действовать. Злоумышленники из РФ не справятся с превосходящими силами "противников" — киберспециалистами из США, Великобритании и НАТО.