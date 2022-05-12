Rutube ожил: компания пожаловалась в полицию на хакеров, взломавших сайт

Хактивисты, похитившие ценные данные, могут "слить" их в открытый доступ, утверждают исследователи.

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Разработчики российского видеохостинга Rutube восстановили его работу после взлома и обратились к правоохранителям. Об этом они сообщили на официальном Telegram-канале.

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RuTube требует, чтобы правоохранительные органы расследовали мощную кибератаку, которая вызвала сбой в работе видеохостинга. Команда призналась, что в результате "доступ к платформе был утерян".

По словам разработчиков, сейчас работа Rutube частично восстановлена: пользователям доступно эфирное вещание федеральных телеканалов, а также 99,5% всех видео. В целях обеспечения безопасности возвращать функционал для авторов контента решили постепенно: на первом этапе вернут возможность загружать ролики и мониторить трансляции, а также усилят инфраструктуру для более быстрой загрузки, на втором этапе — запустят поиск и комментарии.

К расследованию кибератаки на Rutube привлекли экспертный центр Positive Technologies. Как рассказал сайту "Хабр" директор компании Алексей Новиков, специалисты сейчас выясняют хронологию действий хакеров, определяют использованные инструменты, составляют список скомпрометированных элементов и уязвимостей в защите.

"Это необходимо для того, чтобы "вычистить" злоумышленников из инфраструктуры и перекрыть им возможные пути возвращения", — объяснил Алексей Новиков.

По его словам, активная фаза взлома Rutube началась в апреле 2022 года. Главной целью хакеров был вывод платформы из строя, для этого они удалили критически важные данные. Одновременно с этим выкачивали внутреннюю информацию сервиса, которую в будущем могут "слить" в открытый доступ для подтверждения атаки и привлечения внимания.

Стоит отметит, что ответственность за взлом Rutube еще 10 мая взяла на себя хакерская группировка Anonymous, хотя никаких доказательств она так и не предоставила. Связанное с хакерами сообщество Twitter cообщило:

"Почти 75% баз данных и инфраструктуры основной версии и 90% резервной копии и кластера для восстановления баз сильно пострадали, а это значит, что RuTube, вероятно, исчез навсегда".

После взлома 9 мая RuTube был недоступен пользователям более трех суток. Эксперты предполагают, что из-за простоя и нарушения рекламных контрактов компания понесет убытки до 1 млрд рублей. Помимо финансового, команда RuTube столкнулась с большим репутационным ущербом, ведь теперь у блогеров и зрителей есть повод сомневаться в безопасности сервиса, который начал набирать популярность на фоне возможной блокировки YouTube в России.