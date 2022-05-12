Rutube ожив: компанія поскаржилася в поліцію на хакерів, які зламали сайт

Хактивісти, які викрали цінні дані, можуть "злити" їх у відкритий доступ, стверджують дослідники.

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Розробники російського відеохостингу Rutube відновили його роботу після злому та звернулися до правоохоронців. Про це вони повідомили на офіційному Telegram-каналі.

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RuTube вимагає, щоб правоохоронці розслідували потужну кібератаку, яка викликала збій у роботі відеохостингу. Команда зізналася, що в результаті "доступ до платформи було втрачено".

За словами розробників, зараз роботу Rutube частково відновлено: користувачам доступне ефірне мовлення федеральних телеканалів, а також 99,5% всіх відео. З метою забезпечення безпеки повертати функціонал для авторів контенту вирішили поступово: на першому етапі повернуть можливість завантажувати ролики та моніторити трансляції, а також посилять інфраструктуру для швидшого завантаження, на другому етапі запустять пошук і коментарі.

До розслідування кібератаки Rutube залучили експертний центр Positive Technologies. Як розповів сайту "Хабр" директор компанії Олексій Новіков, фахівці зараз з'ясовують хронологію дій хакерів, визначають використані інструменти, складають список скомпрометованих елементів і вразливостей у захисті.

"Це необхідно для того, щоб "вичистити" зловмисників із інфраструктури та перекрити їм можливі шляхи повернення", — пояснив Олексій Новіков.

За його словами, активна фаза злому Rutube розпочалася у квітні 2022 року. Головною метою хакерів було виведення платформи з ладу, для цього вони видалили критично важливі дані. Одночасно з цим викачували внутрішню інформацію сервісу, яку в майбутньому можуть "злити" у відкритий доступ для підтвердження атаки та привернення уваги.

Варто зазначити, що відповідальність за злом Rutube ще 10 травня взяло на себе хакерське угруповання Anonymous, хоча жодних доказів воно так і не надало. Пов'язана з хакерами спільнота Twitter повідомила:

"Майже 75% баз даних та інфраструктури основної версії та 90% резервної копії та кластера для відновлення баз сильно постраждали, а це означає, що RuTube, імовірно, зник назавжди".

Після злому 9 травня RuTube був недоступний користувачам більше трьох діб. Експерти припускають, що через простої та порушення рекламних контрактів компанія зазнає збитків до 1 млрд рублів. Крім фінансової, команда RuTube зіткнулася з великою шкодою репутації, адже тепер у блогерів і глядачів є привід сумніватися в безпеці сервісу, який почав набирати популярність на тлі можливого блокування YouTube у Росії.