На "Дія" нова послуга для бізнесу: "єДекларація" замінить 374 види різних документів

Впровадження функції "єДекларація" спростить бюрократичні процедури для підприємців.

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Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров представив нову функцію на державному ресурсі "Дія". Про це чиновник розповів у своєму офіційному телеграм-каналі.

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Нова послуга отримала назву "єДекларація" для бізнесу. Як зазначив Федоров, у період воєнного стану в Україні вона замінить 374 види різних дозвільних документів, серед яких ліцензії, сертифікати, свідоцтва, посвідчення та висновки. Функція спростить бюрократичні процедури.

[ + – ] Функція "єДекларація" на порталі "Дія" Фото: Скриншот

"Якщо ви власник маленького кафе, то раніше вам потрібно було сходити до 6 різних держорганів та зібрати близько 25 паперових документів: дозвіл на зовнішню рекламу, ліцензію на право роздрібної торгівлі та інші. Цей бюрократичний квест тривав до 75 днів. У "Дії" це один електронний документ за 3 хвилини", — розповів Михайло Федоров.

Скористатися новим сервісом можуть чинні ФОП, власники бізнесу, в яких закінчилися терміни дозвільних документів, підприємці, змушені стати переселенцями через бойові дії або змушені змінити рід діяльності. Завдяки цьому українські бізнесмени можуть починати працювати одразу, а не чекати 10 днів якихось рішень від державних органів.

Раніше Фокус розповідав, що Україна отримала $1 млн на боротьбу з російськими хакерами. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що планує убезпечити систему доменних імен. Чиновник зазначив, що після вторгнення військ РФ на територію України доменну систему нашої країни неодноразово атакували російські хакери. Щоб припинити спроби зловмисників "розхитати систему", необхідно вкласти кошти в забезпечення її кібербезпеки.

Також ми повідомляли, що в додатку "Дія" проводять опитування, щоб дізнатися навіщо українцям зброя. Чиновники хочуть зрозуміти, з якою метою громадяни використовували б зброю, якби мали право нею володіти.