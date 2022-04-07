Lifecell предоставил теробороне безлимитный Интернет, Vodafone восстановил связь в Буче

Спутниковый Интернет Starlink заработал в Бучанском районе Киевской области.

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Госспецсвязи опубликовала отчет касательно того, как идут восстановительные работы в телеком-сфере. По сообщению службы, во многих регионах уже налажена мобильная связь и доступ к Интернету.

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Vodafone, используя оборудование Starlink, предоставленное Илоном Маском, наладил интернет-связь в Бородянке и селе Плахтянка Бучанского района Киевской области. Связь восстановлена и улучшено покрытие в самой Буче и еще трех населенных пунктах Бучанского района. Этот же оператор возобновил связь в 15-ти населенных пунктах Сумской области.

Компания Lifecell продолжает восстанавливать работу сети в Черниговской области. Мобильный Интернет и возможность совершать звонки есть у жителей села Харьково, мобильная связь появилась в селах Лавирково и Новоселовка, мобильный Интернет – в Рыботине.

Кроме того, Lifecell предоставил бойцам добровольческого формирования одной из территориальных общин стартовые пакеты, обеспечив их безлимитным Интернетом, благодаря чему они смогут оперативно получать и передавать информацию и постоянно оставаться на связи. Также оператор обеспечил ГСЧС многоканальным номером, чтобы жители Одесской области всегда могли дозваниваться по номеру 101.

Операторы совместно с НЦУ наработали план экстренного восстановления связи в Киевской и Черниговской областях. Работы будут вестись при участии энергокомпаний.

Укртелеком заявил, что районные узлы его инфраструктуры работают с эффективностью в 90%. Критическая инфраструктура и сеть Укртелекома работают стабильно. Услуги предоставляются во всех областях, кроме Луганской.

В течение прошедших суток украинские провайдеры зафиксировали 128 случаев повреждения сетей или недоступности оборудования.

Доставка сигнала украинского телевидения стабильно осуществляется на большинстве территории Украины Концерном радиовещания, радиосвязи и телевидения. Спутниковое вещание тоже работает стабильно.

Ранее мы публиковали выдержки из интервью министра цифровой трансформации, в котором он рассказывает, где в Украине запустили Starlinkи кто может к нему подключиться.