Lifecell надав теробороні безлімітний Інтернет, Vodafone відновив зв'язок у Бучі

Супутниковий Інтернет Starlink запрацював у Бучанському районі Київської області.

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Держспецзв'язку опублікувала звіт про те, як тривають відновлювальні роботи в телеком-сфері. За повідомленням служби, в багатьох регіонах вже налагоджено мобільний зв'язок та доступ до Інтернету.

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Vodafone, використовуючи обладнання Starlink, надане Ілоном Маском, налагодив інтернет-зв'язок у Бородянці та селі Плахтянка Бучанського району Київської області. Зв'язок відновлений та покращено покриття в самій Бучі та ще в трьох населених пунктах Бучанського району. Цей же оператор відновив зв'язок у 15 населених пунктах Сумської області.

Компанія Lifecell продовжує відновлювати роботу мережі в Чернігівській області. Мобільний Інтернет та можливість здійснювати дзвінки є в мешканців села Харкове, мобільний зв'язок з'явився в селах Лавіркове та Новоселівка, мобільний Інтернет — у Риботині.

Крім того, Lifecell надав бійцям добровольчого формування однієї з територіальних громад стартові пакети, забезпечивши їх безлімітним Інтернетом, завдяки чому вони зможуть оперативно отримувати та передавати інформацію та постійно залишатися на зв'язку. Також оператор забезпечив ДСНС багатоканальним номером, щоб мешканці Одеської області завжди могли додзвонюватись за номером "101".

Оператори спільно з НЦУ напрацювали план екстреного відновлення зв'язку в Київській та Чернігівській областях. Роботи вестимуть за участю енергокомпаній.

Укртелеком заявив, що районні вузли його інфраструктури працюють з ефективністю 90%. Критична інфраструктура та мережа Укртелекому працюють стабільно. Послуги надають у всіх областях, крім Луганської.

Протягом минулої доби українські провайдери зафіксували 128 випадків пошкодження мереж чи недоступності обладнання.

Доставку сигналу українського телебачення стабільно здійснює на більшості території України Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення. Супутникове мовлення також працює стабільно.

Раніше ми публікували тези з інтерв'ю міністра цифрової трансформації, в якому він розповідає, де в Україні запустили Starlink, хто може до нього під'єднатися.