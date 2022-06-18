"Всего за несколько секунд": Федоров показал, как платить меньше налогов в "Дія" (видео)

Новая услуга позволяет ФЛП третьей группы переходить с 5% на 2%-ю ставку при помощи одного лишь смартфона.

В приложении государственных услуг "Дія" теперь можно подать электронную декларацию и оплатить единый налог для предпринимателей по уменьшенной ставке. Министр цифровой трансформации записал видеоинструкцию, которая опубликована в YouTube.

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В начале войны Верховная Рада разрешила физическим-лицам предпринимателям третьей группы платить не 5%, а 2% единого налога, чтобы уменьшить финансовую нагрузку, речь идет о предприятиях, в которых отсутствует штат наемных работников, а объем дохода не превышает 1167 минимальных зарплат. Теперь же Минцифра внедрила функцию, которая позводяет сплачивать этот налог в приложении "Дія" — у граждан есть возможность самим выбрать себе процентную ставку.

Инструкция по оплате налога 2% для ФЛП:

Запустить приложение "Дія";

Открыть меню "Услуги";

Найти раздел "Налоги ФЛП";

В верхней части страницы (под "Обратите внимание") пролистать варианты, найти "Декларация плательщика единого налога 2%" и нажать кнопку "Отправить";

Выбрать период оплаты;

Ввести сумму поступлений на счета ФЛП, синхронизированные с "Дією" — система автоматически рассчитает сумму налога;

Указать свой контактный номер телефона;

Проверить и подтвердить достоверность указанной информации;

Подписать декларацию с помощью электронной подписи.

После этого пользователь в том же разделе может заплатить единый налог — достаточно просто указать сумму поступлений. В качестве средства оплаты можно использовать банковскую карту или ApplePay.

"Все работает очень удобно, занимает несколько секунд. Мы сделаем все, чтобы такие сервисы появлялись и в дальнейшем", — прокомментировал Михаил Федоров в видеоролике.

В мае Минцифра запустила в "Дії" услугу подачи "еДекларации". Теперь электронная заявка заменяет 374 вида разных документов и упрощает уплату налогов.

С 17 июня в "Дії" можно быстро зарегистрировать мобильный номер lifecell. Услуга позволяет защитить SIM-карту от перевыпуска мошенниками, а как следствие — избежать кражи денег с банковских счетов и других преступлений. По мнению эксперта Романа Химича, приложение "Дія" достаточно защищено для такой процедуры.