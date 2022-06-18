"Всего за несколько секунд": Федоров показал, как платить меньше налогов в "Дія" (видео)
Новая услуга позволяет ФЛП третьей группы переходить с 5% на 2%-ю ставку при помощи одного лишь смартфона.
В приложении государственных услуг "Дія" теперь можно подать электронную декларацию и оплатить единый налог для предпринимателей по уменьшенной ставке. Министр цифровой трансформации записал видеоинструкцию, которая опубликована в YouTube.
В начале войны Верховная Рада разрешила физическим-лицам предпринимателям третьей группы платить не 5%, а 2% единого налога, чтобы уменьшить финансовую нагрузку, речь идет о предприятиях, в которых отсутствует штат наемных работников, а объем дохода не превышает 1167 минимальных зарплат. Теперь же Минцифра внедрила функцию, которая позводяет сплачивать этот налог в приложении "Дія" — у граждан есть возможность самим выбрать себе процентную ставку.
Инструкция по оплате налога 2% для ФЛП:
- Запустить приложение "Дія";
- Открыть меню "Услуги";
- Найти раздел "Налоги ФЛП";
- В верхней части страницы (под "Обратите внимание") пролистать варианты, найти "Декларация плательщика единого налога 2%" и нажать кнопку "Отправить";
- Выбрать период оплаты;
- Ввести сумму поступлений на счета ФЛП, синхронизированные с "Дією" — система автоматически рассчитает сумму налога;
- Указать свой контактный номер телефона;
- Проверить и подтвердить достоверность указанной информации;
- Подписать декларацию с помощью электронной подписи.
- После этого пользователь в том же разделе может заплатить единый налог — достаточно просто указать сумму поступлений. В качестве средства оплаты можно использовать банковскую карту или ApplePay.
"Все работает очень удобно, занимает несколько секунд. Мы сделаем все, чтобы такие сервисы появлялись и в дальнейшем", — прокомментировал Михаил Федоров в видеоролике.
В мае Минцифра запустила в "Дії" услугу подачи "еДекларации". Теперь электронная заявка заменяет 374 вида разных документов и упрощает уплату налогов.
С 17 июня в "Дії" можно быстро зарегистрировать мобильный номер lifecell. Услуга позволяет защитить SIM-карту от перевыпуска мошенниками, а как следствие — избежать кражи денег с банковских счетов и других преступлений. По мнению эксперта Романа Химича, приложение "Дія" достаточно защищено для такой процедуры.