12 основных изменений налоговой реформы на период военного положения

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины от 15.03.2022 г. № 2120-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно действия норм на период действия военного положения" (далее – "Закон №2120-IX"), которым предусмотрен ряд изменений в налоговое законодательство на период военного положения.

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О ключевых налоговых изменениях, предусмотренных этим законом, и пойдет речь.

Введен 2% налог с оборота вместо налога на прибыль и НДС

Так называемый "налог с оборота" есть не что иное, как возможность юридическим и физическим лицам с годовым оборотом до 10 миллиардов гривен перейти на третью группу упрощенной системы налогообложения. При этом ограничения по количеству работников не будут применяться.

Не смогут воспользоваться "налогом с оборота" организаторы азартных игр, валютные обменники, производители, экспортеры, импортеры и продавцы подакцизной продукции, добывающие и поставляющие полезные ископаемые, часть финансовых учреждений, а также обособленные подразделения неплательщиков единого налога и нерезиденты.

Соответствующая возможность уплачивать единый налог будет действовать с 1 апреля 2022 г. до прекращения или отмены военного положения на территории Украины.

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Для перехода на налог с оборота (упрощенную систему налогообложения) достаточно будет подать в контролирующий орган по месту регистрации соответствующее заявление до последнего числа месяца, предшествующего периоду перехода.

Ставка налога составит 2% дохода налогоплательщика. Отчетным периодом будет календарный квартал, за который будет подаваться отчетность с указанием помесячного дохода. Ежемесячно до 15 числа нужно будет уплатить авансовый взнос по итогам предыдущего месяца. Расчет налоговых обязательств за квартал будет производиться с учетом уплаченных авансов.

Аннулировать регистрацию плательщиком НДС не нужно. Плательщики единого налога третьей группы на период военного положения будут просто освобождаться от обязанности начисления, уплаты и представления налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость по операциям по поставке товаров, работ и услуг, место поставки которых расположено на таможенной территории Украины.

Важно, что изменениями в переходные положения Налогового Кодекса Украины предоставлено право Кабинету Министров Украины определять особенности начисления и уплаты единого налога. Соответствующая норма хоть и противоречит законодательству (в частности, обязанности урегулировать вопросы налогообложения исключительно в НК Украины), однако явно призвана ускорить решение отдельных спорных вопросов без прохождения законодательных процедур.

[ + – ] Уменьшая налоговую нагрузку и налоговую бюрократию, государство создает максимально благоприятные условия для украинского бизнеса Фото: pexels.com

Если плательщики единого налога третьей группы получили понижение ставки, то плательщики первой и второй групп получили право единый налог не уплачивать. Условия отсутствия дохода для такой неуплаты не установлены, однако при наличии возможности, государство, конечно, будет ожидать соответствующие платежи от ФЛП.

Снижен акциз и НДС на горючее

Законом №2120-IX уменьшены ставки акцизного налога по бензинам моторным, сжиженному газу и бутану до размера 0 евро за 1000 литров.

Более того, на период действия правового режима военного положения или чрезвычайного положения не считаются реализацией горючего операции по физической передаче (отпуску, отгрузке) горючего на таможенной территории Украины, осуществляемые в связи с принудительным отчуждением или добровольной передачей горючего для нужд обороны или в качества гуманитарной помощи. В результате таких операций не будет применяться и норма по возникновению налогового обязательства по потере подакцизного товара.

Также устанавливается НДС по ставке 7% по операциям по импорту и реализации горючего, на которую установлена ставка акцизного налога в размере 0 евро, а также нефти или нефтепродуктов сырых, полученных из битуминозных пород (минералов), классифицируемых по кодам УКТ ВЭД 2709 00 10 00 и 270900900.

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Отметим, что переходный период в связи с понижением ставки не установлен. Следовательно, если, например, предоплата была получена до введения новой ставки, то НДС нужно будет определять по правилу первого события в размере 20%. Корректировку цены или возврат товара также следует оформлять с учетом НДС, определенного по правилу первого события.

Вместе с тем, если в связи со снижением ставки у налогоплательщика будет возникать отрицательное значение НДС, то оно не может быть заявлено в бюджетное возмещение, а будет относиться к налоговому кредиту следующих налоговых периодов.

На период военного положения налоговый кредит можно будет формировать без регистрации налоговой накладной

Плательщики НДС в случае отсутствия зарегистрированной налоговой накладной смогут включать в состав налогового кредита суммы на основании имеющихся у плательщика первичных (расчетных) документов.

Однако в течение 6 месяцев после отмены действия военного положения плательщики обязаны обеспечить регистрацию всех налоговых накладных.

Операции по передаче товаров/услуг на нужды обороны не будут облагаться НДС

Законом №2120-IX предусмотрено, что не является снабжением товаров и услуг передача/оказание товаров или услуг на нужды обороны.

Более того, соответствующие операции не будут считаться использованием активов в необлагаемых НДС операциях или в операциях, не являющихся хозяйственной деятельностью налогоплательщика.

Компенсационный НДС также не будет начисляться в связи с уничтожением товаров в результате действия обстоятельств непреодолимой силы во время действия военного положения.

Разрешено продавать табачные изделия с иностранными акцизными марками

Налогоплательщикам разрешен ввоз и реализация табачных изделий, маркированных марками акцизного налога, которые были напечатаны за пределами таможенной территории Украины, если на официальном вебпортале ГНС будет информация об отсутствии возможности обеспечить продажу марок акцизного налога.

Их учет будет производиться по номерам иностранных марок акцизного налога, которые необходимо будет указать в таможенной декларации при импорте. Оборот соответственно маркированных табачных изделий разрешен к их полной реализации конечному потребителю, но не позднее чем через три месяца после прекращения или отмены военного положения.

Согласован список разрешенных проверок бизнеса

Законом №2120-IX установлен мораторий на проведение документальных проверок правильности начисления, вычисления и уплаты ЕСВ на период действия правового режима военного положения, а также в течение трех месяцев после прекращения или отмены военного положения.

В то же время напомним, что Законом Украины от 03.03.2022 № 2118-IX было запрещено проводить налоговые проверки в период военного положения. Однако Законом №2120-IX в соответствующий запрет внесены изменения: разрешено проводить камеральные проверки при бюджетном возмещении, а также фактические проверки.

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Отметим, что контролирующие органы получили право проводить фактические проверки по обеспечению возможности осуществления клиентами безналичных расчетов.

Фактические проверки исключены и из перечня запрещенных "карантинным мораторием", действие которого приостановлено до окончания военного положения.

Штрафы за нарушение правил проведения расчетных операций не применяются, а операции через РРО можно проводить оффлайн

Внесенными изменениями, на период действия правового режима военного положения разрешено сверх установленных сроков проводить расчетные операции, в режиме офлайн с использованием фискальных номеров из диапазона фискальных номеров, сформированных фискальным сервером контролирующего органа.

Кроме того, приостановлен запрет на использование программного регистратора расчетных операций в период отсутствия связи между программным регистратором расчетных операций и фискальным сервером контролирующего органа без полученного в контролирующем органе диапазона фискальных номеров.

В то же время, запрет на применение штрафов за нарушение требований законодательства об РРО во время военного положения, утвержденный Законом Украины от 03.03.2022 № 2118-IX был сужен. Так, Законом №2120-IX предусмотрено, что штрафы могут быть применены за нарушение порядка осуществления расчетных операций при продаже подакцизных товаров.

Предоставлена возможность не платить ЕСВ

С 1 марта 2022 г. до прекращения или отмены военного положения ФЛП, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность и члены фермерских хозяйств имеют право не начислять, не исчислять и не уплачивать единый взнос за себя.

Кроме того, в период мобилизации работодатели – плательщики единого налога имеют право по собственному решению не уплачивать единый взнос за наемных работников, призванных во время мобилизации на военную службу в Вооруженные Сил Украины. Суммы единого взноса, начисленные и не уплаченные работодателями, уплачиваются за счет государственного бюджета.

Имущество, находящееся в налоговом залоге, может быть изъято в пользу государства по решению руководителя военно-гражданской администрации

Руководители военно-гражданских администраций будут иметь право без применения требований статьи 92 НК Украины принимать решение об изъятии имущества, находящегося в налоговом залоге. При этом в случае возмездного изъятия имущества такие средства направляются на погашение налогового долга налогоплательщика, имущество которого было изъято.

Ограничение привлечения к финансовой ответственности

Штрафы и пеня в связи с нарушением правил начисления и уплаты ЕСВ не будут применяться на период действия правового режима военного положения, а также в течение трех месяцев после прекращения или отмены военного положения.

От ответственности за невыполнение налоговой обязанности согласно НК Украины налогоплательщики были уволены Законом Украины № 2118-IX от 03.03.2022. Однако обязательным условием для освобождения от ответственности является отсутствие у налогоплательщика возможности своевременно выполнить свой налоговый долг.

Поэтому при наличии возможности начислять, декларировать и уплачивать налоговые обязательства, рекомендуем налоговую обязанность выполнять, поскольку это не только избавит от необходимости доказывать право на освобождение от ответственности, но и позволит Государству финансировать обороноспособность.

Законом №2120-IX, в свою очередь, освобождение от ответственности было лишь дополнено, нормой, что пеня не будет начисляться и в отношении налоговых правонарушений, если деяния (действия или бездействия) совершены лицом вследствие введения военного или чрезвычайного положения. В данном случае также должна быть причинно-следственная связь между бездействием и военным положением.

Вместе с тем, введение военного положения будет ограничивать возможность привлечения контролирующих органов к ответственности за причинение своим бездействием вреда налогоплательщику.

Не будет начисляться пеня в связи с несвоевременной выплатой бюджетного возмещения, если задолженность по бюджетному возмещению обусловлена возникновением форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы) в связи с введением военного или чрезвычайного положения.

Изменения относительно благотворительной помощи

Законом №2120-IX установлено, что благотворительная помощь, полученная физическим лицом в связи с боевыми действиями или временным изменением места жительства в связи с военной агрессией, не будет включаться в его налогооблагаемый доход.

Физические лица, осуществлявшие пожертвования неприбыльным организациям, смогут реализовать право на налоговую скидку в размере 16%.

ФЛП и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, смогут учитывать в расходах хозяйственной деятельности средства, перечисленные на нужды обороны.

В свою очередь, направление неприбыльными организациями средств, имущества или предоставления услуг для нужд обороны не будет считаться нарушением финансирования расходов, не связанных с реализацией целей (целей, задач) и направлений деятельности.

Разрешено не вносить плату за землю, экологический налог и минимальное налоговое обязательство

На территориях, на которых ведутся боевые действия или на территориях, временно оккупированных вооруженными формированиями Российской Федерации, разрешено не уплачивать экологический налог за 2022 год и минимальное налоговое обязательство за 2022 и 2023 год.

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Земельный налог и аренду плату возможно будет не уплачивать с земельных участков в пределах территорий на которых ведутся (велись) боевые действия или на территориях, временно оккупированных вооруженными формированиями Российской Федерации, а также определенные областными военными администрациями как засоренные взрывоопасными предметами и/или на которых имеющиеся фортификационные сооружения. Период освобождения от обязанности уплаты соответствующих платежей начинается с 1 марта 2022 года и заканчивается 31 декабря года, следующего за годом в котором прекращено или отменено военное положение.

В свою очередь, перечень территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных вооруженными формированиями Российской Федерации, будет определяться Кабинетом Министров Украины.

Учитывая вышеизложенное, уменьшая налоговую нагрузку и налоговую бюрократию, государство создает максимально благоприятные условия для украинского бизнеса, ведь в настоящее время работающий бизнес является залогом благосостояния граждан.