Бизнесу приготовиться: налоговая проверит, что вы делали последние 7 лет

Война еще не закончена, однако "обычная" жизнь налогоплательщиков понемногу возвращается. Существенным толчком в этом направлении будет рекомендованный для принятия за основу Комитетом Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики проект Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения" № 8401 от 31.01. 2023 (далее – "Законопроект").

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1. Почему Законопроект будет принят?

Авторы Законопроекта заявляют, что его разработка обусловлена необходимостью выполнения пункта 15 Меморандума об экономической и финансовой политике от 08 декабря 2022 года, согласно которому Украина взяла на себя обязательство скорейшего восстановления довоенного состояния налоговой политики.

В то же время, именно этот пункт упомянутого меморандума указывает, что восстановление довоенного состояния налогового администрирования и политики связано с тем, что "мы решительно настроены на определение дополнительных источников поступлений".

То есть значительный дефицит бюджета является основным условием для разработки и будущего принятия Законопроекта. В свою очередь, очевидно, что с помощью восстановленных Законопроектом механизмов Государство будет пытаться уменьшить дефицит.

Кстати, Меморандум от 08 декабря 2022 года предусматривает и некоторые другие положения, например, ограничение возможности уклонения от налогообложения НДФЛ из-за использования упрощенного режима налогообложения налогоплательщиками ІІІ группы, законодательное внедрение которых, очевидно, увидим в ближайшем будущем.

2. Что предусматривает законопроект?

2.1. Изменение даты возникновения права на налоговый кредит по операциям с нерезидентами.

Для операций по поставке услуг нерезидентом на таможенной территории Украины датой отнесения сумм налога к налоговому кредиту является дата составления плательщиком налоговой накладной по таким операциям, при условии регистрации такой налоговой накладной в ЕРНН.

Однако Законопроектом предлагается сместить эту дату на момент подачи налоговой декларации по НДС за предыдущий отчетный период, согласно которой получателем услуг начислены налоговые обязательства по таким операциям. При этом если в декларации возникло положительное значение суммы, рассчитанной согласно пункту 200.1 статьи 200 НК Украины, к налоговому кредиту относятся суммы налога по таким операциям только после уплаты в бюджет суммы налога, определенной в такой декларации.

Очевидно, что изменения призваны уменьшить начисление плательщиками налогового кредита без уплаты налоговых обязательств. В то же время, и налоговые органы не смогут квалифицировать операции нереальными с обжалованием права плательщика на налоговый кредит, без одновременного определения суммы переплаты налоговых обязательств по тем же операциям, которые налоговики уже признали несостоявшимися.

2.2. Отмена с 1 июля 2023 особенностей для упрощенной системы налогообложения.

Для упрощенцев были внедрены две основные особенности: право не платить единый налог плательщиками 1 и 2 группы, а также возможность уплаты единого налога по ставке 2%.

С 1 июля 2023 года право на уплату единого налога плательщиками первых двух групп станет обязательным, а плательщики двухпроцентного налога автоматически будут считаться применяющими систему налогообложения, на которой они находились до избрания двухпроцентного единого налога.

Те налогоплательщики, проверка которых будет проведена до окончания военного положения, смогут уплатить только доначисленные налоговые обязательства без штрафов и пени Фото: pexels.com

Конечно, это при условии, что военное положение будет продолжаться дольше, чем до 1 июля 2023 года. Если его отменят до этой даты, то упомянутые льготы плательщики потеряют раньше.

Плательщикам, которые вернутся на общую систему налогообложения, необходимо будет увеличить свой финансовый результат на сумму дохода, полученного в качестве оплаты за товары (работы, услуги), отгруженные (предоставленные) за время нахождения на упрощенной системе налогообложения. В то же время авторы Законопроекта позволили уменьшить финансовый результат на сумму себестоимости таких товаров, работ, услуг.

Во избежание двойного налогообложения предусмотрено, что если товары (работы, услуги) предоставляются уже на общей системе налогообложения, то плательщики смогут уменьшить финрезультат на сумму полученной и облагаемой единым налогом суммы аванса, с параллельным увеличением финрезультата на сумму себестоимости, которая учтена в составе расходов на общей системе налогообложения. Если авансирование было частичным, то увеличение финрезультата на сумму себестоимости осуществляется с привязкой к конкретным товарам (работам, услугам), которые были оплачены.

2.3. Восстановление течения всех сроков

Законопроект предлагает также восстановить течение всех сроков, в том числе остановленных на период действия карантина. Отметим, что остановленными остается не так много сроков, поскольку течение большинства было возобновлено ранее.

Вместе с тем, со вступлением в силу изменений, налогоплательщики будут обязаны своевременно отвечать на запросы на информацию, а контролирующие органы на запросы на индивидуальные налоговые консультации. Также возобновится срок внесения изменений в данные налогоплательщика и представление формы №20-ОПП; сроков подачи заявления на бюджетное возмещение, сроков подачи объяснения касательно заблокированной налоговой накладной, сроки давности и другие подобные сроки, не связанные непосредственно с исполнением налоговой обязанности.

2.4. Проверки

Перечень разрешенных проверок постепенно увеличивался в течение военного положения. В то же время, уже с 1 июля 2023 г. такой перечень станет даже не довоенным, а доковидным, ведь будут отменены ограничения, введенные на период действия военного положения, а ограничения на период карантина продолжат быть остановленными.

Единственным, дополнительным к общим, ограничением в праве контролирующего органа на проведение проверки во время действия военного положения является безопасность допуска к территориям, доступа к документам и проведения инвентаризации. Подобная норма не нова, однако законодатель не успел определить и объяснить, какие критерии указывают на наличие безопасных условий для проведения проверки. На практике это может привести к использованию индивидуального подхода касательно начала назначенных проверок.

В тоже время, если налогоплательщик считает назначение проверки незаконным, целесообразность недопуска контролирующего органа до ее проведения значительно упала. По-прежнему отказ в допуске к проверке является основанием для наложения административного ареста на имущество налогоплательщика, обоснованность которого контролирующий орган должен подтвердить в суде. В то же время, для признания ареста необоснованным достаточно было иметь "спор о праве", которым до недавнего времени считалось обжалование приказа о назначении налоговой проверки. Достаточно логично, что если налогоплательщик считает назначение проверки незаконным и оспаривает соответствующий приказ, он не может нести обременения в виде ареста имущества.

В 2023 году, контролирующие органы смогут проверить деятельность налогоплательщика, начиная с 2017 года Фото: pexels.com

Однако в постановлении от 23.02.2023 по делу №640/17091/21 Верховный Суд пришел к выводу, что обжалование приказа о назначении проверки больше не является спором о праве. Теперь налогоплательщикам необходимо будет доказывать незаконность проверки (готовить правовую позицию, собирать доказательства) в судебном заседании при рассмотрении вопроса об обоснованности административного ареста, которое проводится в пределах 96-часового срока. Вопрос, какой будет судебная практика в рамках данной процедуры и не будет ли засилье формальных решений "приказ не отменен, проверка законна" остается открытым. Таким образом, недопуск к незаконной проверке как способ защиты своих прав может потерять свою актуальность для налогоплательщика.

Напоминаем, что даже в случае допуска к проверке налогоплательщик не лишен права ссылаться на незаконность ее проведения при обжаловании налоговых уведомлений-решений. Однако такое обоснование имеет свои особенности, в частности, в части доказывания взаимосвязи конкретных нарушений контролирующего органа и определения им денежных обязательств.

Важным моментом также являются налоговые периоды, проверку которых контролирующий орган имеет право осуществить. На период с 18 марта 2020 по последний календарный день месяца, в котором завершится действие карантина, было остановлено течение сроков давности, предусмотренных статьей 102 НК Украины. Соответствующая норма остановила свое действие на период военного положения, однако остановка сроков, предусмотренных статьей 102 НК Украины, отдельно предусмотрена и на этот период.

Фактически, в 2023 году, контролирующие органы смогут проверить деятельность налогоплательщика, начиная с 2017 года. Некоторых плательщиков, подавших декларации позже (вне предельных сроков и после 18 марта 2017 года) – то и за более ранние налоговые периоды.

2.5. Ответственность

Законопроект предлагает закончить 1 июля 2023 года мораторий на применение штрафов и пени относительно нарушений касательно ЕСВ. Однако есть один нюанс: пеня за период до 1 июля не начисляется, а начисленная подлежит отмене. Что касается штрафов, такая норма отсутствует, поэтому штрафы за нарушения, совершенные во время действия военного положения и до 1 июля, будут вполне законными.

Останавливается мораторий на применение штрафных санкций за нарушения, совершенные во время действия карантина, и на начисление пени за соответствующий период.

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Таким образом, законотворцы готовят правовую основу для привлечения налогоплательщиков к ответственности, если последние совершили нарушение налогового законодательства. В то же время, отметим, что освобождение от ответственности, предусмотренное пунктом 69.1. подраздела 10 раздела XX НК Украины (введенный на период военного положения), продолжает действовать.

Вместе с тем авторы Законопроекта сделали плательщикам и определенные подарки. Те налогоплательщики, проверка которых будет проведена до окончания военного положения, смогут уплатить только доначисленные налоговые обязательства без штрафов и пени.

Это может стать окном возможностей для тех, кто готов сдаться без дополнительной финансовой ответственности. Однако необходимо помнить, что использование такого инструмента возможно исключительно при отсутствии обжалования присланных налоговых уведомлений-решений. То есть, если контролирующий орган доначислит что-то незаконно или допустит арифметические ошибки при составлении налоговых уведомлений-решений, то налогоплательщик предстанет перед выбором: уплатить или обжаловать все и рискнуть еще и дополнительной уплатой штрафов и пени.

3. Как и зачем готовиться?

Зачем готовиться – вопрос достаточно риторический, учитывая войну, дефицит бюджета, отмену ограничений "для дополнительных поступлений" и тот факт, что налоговики массово не проводили проверку уже почти 4 года.

До возобновления налоговых проверок у налогоплательщиков остается достаточно значительный промежуток времени, позволяющий провести надлежащую и основательную подготовку.

В частности, следует проверить, необходима ли документация по всем операциям, действительно ли она является доказательством осуществления операций и не имеет ли дефектов оформления. Проверить также необходимо правильность отображения сделок в учете.

Следует повторно проверить своих контрагентов по признакам рисковости. Например, за последнее время в отношении самого контрагента или любого лица по цепочке снабжения могло быть открыто уголовное производство, что не даст шансов пройти проверку без доначислений.

Отдельного внимания при подготовке заслуживают операции, которые могут иметь несколько различных вариантов квалификации в целях налогообложения. Например, часть платежей за приобретение программного обеспечения может быть квалифицирована налоговиками в качестве роялти или выплаты в пользу ФЛП, по мнению работников контролирующего органа, могут быть выплатой заработной платы. Подобные операции требуют детального анализа и подготовки правового обоснования того, что осуществленная плательщиком квалификация операций и их отражение в учете — верны.

Если вероятность проведения проверки крайне высока, в частности плательщик нашел себя в плане-графике или получил запрос на получение налоговой информации, необходимо также осуществить ряд мероприятий по подготовке помещений, инструктированию персонала.

Подготовку к проверке налогоплательщик может осуществить самостоятельно, однако может не отвлекать персонал от основной деятельности и привлечь сторонних консультантов, которые с учетом своего опыта смогут "незамыленным" глазом проанализировать все операции плательщика и выявить рисковые для доначисления зоны.

В любом случае, профилактическая подготовка поможет налогоплательщику своевременно исправить отдельные недостатки ведения учета, спрогнозировать риски доначислений и заблаговременно обосновать правомерность своих действий, что может быть использовано как при проверке, так и при обжаловании ее результатов.

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