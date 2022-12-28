До и после войны. Налоговые изменения, которые произошли в 2022 году в Украине

2022 год оказался для украинцев очень длинным. Это ощущение не обошло и налоговую сферу, где законодатель ввел множество изменений: как плановых, так и экстренных. Эксперты проанализировали произошедшие в 2022 году налоговые изменения: до и после начала полномасштабной войны.

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Начинался год по привычному многолетнему принципу: со вступления в силу ряда норм, которые в основном были направлены на усовершенствование законодательства против уклонения от налогообложения.

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Налогообложение контролируемых иностранных компаний (далее – "КИК")

В 2022 году начало действовать законодательство о налогообложении КИК, то есть иностранных юридических лиц (или других образований), которыми резиденты Украины владеют прямо или косвенно.

О непосредственной уплате налогов в бюджет речь не шла: с 1 января необходимо было отчитываться о любом приобретении или прекращении владения КИК, игнорирование чего грозит штрафом в размере 744 300 гривен.

Впервые начислять и уплачивать налоговые обязательства необходимо будет в 2023 году за отчетный 2022 год или в 2024 году за отчетные 2022-2023 годы.

Иностранные юридические лица – резиденты Украины

С 2022 резидентами Украины могут становиться не только физические лица, но и юридические. Условием для этого является наличие в Украине места эффективного управления иностранным юридическим лицом, то есть, места проведения собрания исполнительного органа, принятия управленческих решений и осуществления другой операционной деятельности, управления банковскими счетами или персоналом, ведения бухгалтерского или управленческого учета.

[ + – ] Резиденты Дiя Сiтi самостоятельно, в зависимости от экономической модели, могут выбирать, как платить налог — на обычных или особых условиях

Специальный режим "Дiя Сiтi"

Развивать IT-индустрию в Украине решили, создав для нее специальный правовой режим с отдельными правилами налогообложения. Несмотря на весь скепсис по его внедрению, в течение 2022 года резидентами Дiя Сiтi стали более 400 юридических лиц, что в определенной степени подтвердило заинтересованность участников рынка в таком правовом регулировании.

Резиденты Дiя Сiтi самостоятельно, в зависимости от экономической модели, могут выбирать, как платить налог — на обычных или особых условиях. Под особыми условиями следует понимать налог на выведенный капитал, то есть, возможность не платить налоги, пока компания не выплачивает дивиденды прямо или маскируя их под другие платежи.

Другим плюсом нового режима стала возможность без значительных дополнительных налоговых потерь официально набрать в штат тех физических лиц-предпринимателей, которые на постоянной основе оказывали разного рода услуги резидентам Дiя Сiтi. При этом с сотрудниками можно заключать обычные трудовые договоры или гиг-контракты, позволяющие более гибко регулировать отношения. Налоговая нагрузка на фонд оплаты труда, независимо от вида договора, составляет лишь 6,5% (5% — налог на доходы физлиц и 1,5% военного сбора), а единый социальный может уплачиваться по его минимальному размеру.

"Налог на Google"

Введение обязанности платить НДС за поставку электронных услуг носило сугубо фискальный характер, в то же время позволило во время войны говорить, что даже некоторые морально-сомнительные, однако честные иностранные стриминговые сервисы пополняют бюджет Украины и помогают удержать экономический фронт.

Под понятием налогооблагаемых электронных услуг скрывается достаточно широкий перечень различных услуг, предоставляемых нерезидентами, начиная от предоставления доступа к изображениям, текстам и информации, видеоматериалам, заканчивая поставкой программного обеспечения и рекламных услуг.

Как и раньше, плательщиками НДС по электронным услугам нерезидентов остались ФЛП и юридические лица – получатели услуг, независимо от их регистрации плательщиком НДС. Если же электронные услуги предоставляются физическим лицам, то нерезидент должен самостоятельно встать на налоговый учет и своевременно уплачивать обязательные платежи.

[ + – ] Введение обязанности платить НДС за поставку электронных услуг носило сугубо фискальный характер

Для бизнеса введение "налога на Google" оказало относительное влияние, поскольку бремя уплаты, классически для косвенных налогов, перенесено на потребителей. Для потребителей поднятие цены на сумму НДС трудно четко выделить из инфляции и растущего курса.

Минимальное налоговое обязательство

Для владельцев сельскохозяйственных угодий с 1 января 2022 года была введена обязанность уплаты минимального налогового обязательства (далее – МНО), размер которого в основном зависит от площади земли и ее нормативно-денежной оценки.

Нововведение было направлено на стимулирование активного использования своих сельскохозяйственных угодий: либо путем непосредственного выращивания на таких землях с/х культур (если налоги от деятельности превышают сумму МНО, последнее не уплачивается), либо путем официальной передачи земли в аренду (обязанность по уплате МНО переводится на арендатора).

С 1 января 2022 г. льгота по уплате МНО распространялась на земельные участки в пределах населенных пунктов МНО, в целях предоставления возможности для занятия собственным огородничеством без лишних налоговых платежей.

Однако уже 15 марта 2022 года Верховная Рада освободила от уплаты МНО за 2022 и 2023 год земельные участки, расположенные на территориях, на которых велись боевые действия, либо на временно оккупированных территориях, либо засоренных взрывоопасными предметами, либо на которых имеются фортификационные сооружения. Подобные освобождения также ввели в отношении земельного налога и налога на недвижимое имущество, отличного от земельного участка.

С 24 февраля стала очевидна необходимость экстренных мер, которые помогли бы бизнесу преодолеть беспрецедентные для нового времени вызовы.

[ + – ] Киев после первых обстрелов Фото: Getty Images

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Остановка действия всех налоговых сроков

Уже в начале марта законодатель дополнил переходные положения НК Украины отдельным пунктом, касающимся регулирования налоговых отношений во время военного положения. Одной из важных норм была остановка всех сроков, предусмотренных налоговым законодательством.

Для налогоплательщиков это означало возможность уделить большее внимание насущным проблемам, а выполнение своей налоговой обязанности отложить до момента возобновления действия сроков. Важно то, что выполнение налоговой обязанности именно откладывалось, а не отменялось.

Важно

Налоговые проверки при военном положении: какие из них разрешены и как должны происходить

Данная норма просуществовала до 27 мая, когда вступило в силу восстановление сроков по регистрации налоговых накладных, декларированию и уплате налогов. Это означало, что у плательщиков фактически было 10 дней для выполнения всех накопленных обязанностей, однако они получили переходный период, в течение которого освобождались от ответственности за нарушение соответствующих сроков.

В дальнейшем были восстановлены сроки проведения части налоговых проверок и обжалования результатов, а также процедур взыскания налогового долга и бюджетного возмещения.

На сегодня приостановенными остаются сроки, которые не попали под прямое исключение, в частности, на предоставление налоговых консультаций, ответы на запросы налоговой, представление объяснений к заблокированным налоговым накладным и другие.

[ + – ] Налоговые проверки понемногу начали возвращаться: сначала фактические проверки, затем камеральные и часть документальных Фото: Finclub.net

Мораторий на проведение проверок

Введенный мораторий на проведение налоговых проверок не был новинкой для налогоплательщиков, привыкших к нему еще с ковидных времен. Тем не менее, отсутствие дополнительного давления со стороны контролирующих органов во время военного положения, безусловно, позволило налогоплательщикам сосредоточиться на своем вкладе в сохранение экономики страны.

Вместе с тем, после определенной стабилизации ситуации налоговые проверки понемногу начали возвращаться: сначала фактические проверки, затем камеральные и часть документальных.

Освобождение от ответственности

В первую очередь, освобождению от ответственности за невыполнение налоговой обязанности подлежали плательщики, которые такую обязанность выполнять не имели возможности.

В то же время, остановка сроков и объективная невозможность всем выполнить надлежащие налоговые обязательства сразу после возобновления их действия вызвало необходимость установить сроки исполнения и освободить от ответственности плательщиков, которые имели возможность выполнять налоговую обязанность все время, однако выполнили ее только в рамках новых сроков.

Также законодатель освободил от ответственности лиц, подающих уточняющие расчеты с увеличением налоговых обязательств, а также, по особым правилам, лиц, перешедших на новый единый налог.

Создание единого налога "на особых условиях"

Видя необходимость уменьшить налоговую нагрузку и упростить выполнение налоговой обязанности налогоплательщиками, законодатель разрешил перейти на уплату единого налога по ставке 2% большинства украинского бизнеса. При этом перечень лиц, получивших право на переход на упрощенную систему, постоянно увеличивался путем отмены 10-миллиардного предела годового дохода и постоянным добавлением исключений к запрещенным на новом едином налоге видам деятельности.

Представители бизнеса не сразу отреагировали на подобный шаг законодателя, однако после ряда уточнений, в частности, в части регулирования налоговых нюансов при переходе с общей системы на упрощенную, значительное количество плательщиков все же заинтересовалось.

Важно

12 основных изменений налоговой реформы на период военного положения

Самым большим принципиальным минусом остается приостановка регистрации плательщиком НДС. Фактически, плательщики нового единого налога лишены возможности формировать налоговый кредит и регистрировать налоговые накладные. Если же НДС не принципиален в деятельности, а "компенсационные" обязательства за использование в не облагаемых налогом операциях не пугают, упрощенная система на особых условиях имеет значительные преференции.

Уменьшение налогового бремени и упрощение процедуры администрирования налоговых платежей, безусловно, внесло важный вклад в то, чтобы экономика страны не остановилась.

Вместе с тем, по подсчетам Минфина, бюджет недополучает значительные суммы из-за существования двухпроцентного единого налога, поэтому его планируют ликвидировать до середины 2023 года.

Уменьшение налогового бремени для малых предпринимателей

Если плательщики единого налога третьей группы получили понижение ставки, то плательщики первой и второй групп получили право единый налог не уплачивать. Условия отсутствия дохода для такой неуплаты не установлены, однако при наличии возможности, государство, конечно, ожидает соответствующих платежей от ФЛПов. Освобождение для ФЛП также коснулось и ЕСВ за себя.

Уменьшение налоговой нагрузки с НДС, акциза и пошлины

Одним из факторов, который помог удержать цены на топливо на более или менее адекватном уровне и преодолеть значительный дефицит на данную группу товаров, стало уменьшение ставки акцизного налога до 0 евро за 1000 литров и уменьшение ставки НДС до 7%. Пока действует лишь уменьшенная ставка НДС на топливо.

[ + – ] В настоящее время действует уменьшенная ставка НДС на топливо Фото: Getty Images

Преодоление дефицита, связанного с разрушением цепей поставок, и сдерживание цен стало также основанием для освобождения от таможенных платежей сделок по импорту товаров плательщиками единого налога. В целом, замысел сработал, но уже с июля был отменен.

С учетом необходимости автомобильной техники на фронте и большого количества поврежденных в результате боевых действий авто, Верховная Рада разрешила фактически бесплатно растаможивать импортируемые автомобили физическим лицам. В то же время, аргументируя значительными потерями бюджета от данной льготы, уже с июля от нее отказались.

Также украинский бизнес начал массово помогать Вооруженным Силам бесплатной передачей различных товаров и услуг на нужды обороны. При мирной жизни подобные действия приводили к необходимости доначисления компенсационных обязательств по НДС за использование не в хозяйственной деятельности, однако законодатель своевременно освободил налогоплательщиков от подобных последствий.

От компенсационного НДС также освободили лиц, активы которых были уничтожены в результате действия обстоятельств непреодолимой силы во время действия военного положения.

Урегулирование вопроса подтверждения показателей налоговой отчетности при потере первичных документов

Законодатель также решил защитить права лиц, чьи документы были уничтожены или доступ к документам был заблокирован в результате боевых действий.

Плательщикам налога достаточно подать уведомление об утрате документов с их перечнем, после чего данные и показатели налоговой отчетности плательщика за налоговые периоды, указанные в уведомлении, не смогут быть подвергнуты сомнению исключительно на основании отсутствия первичных документов. Более того, налоговые проверки за такие периоды будут запрещены даже после окончания военного положения.

Вместе с тем, такой подход оказался слишком радикальным, поэтому предлагается обязать налогоплательщиков, подавших такое уведомление, восстанавливать утраченную первичную документацию или документацию, доступ к которой заблокирован.

[ + – ] Стабилизация ситуации и значительный дефицит бюджета будут толкать депутатов к отмене значительного количества льгот и возобновлению налогового контроля в 2023 году Фото: Pexels

Очевидно, что изменения в налоговое законодательство "в период до" носили сугубо фискальный характер. Однако после полномасштабного вторжения законодатель принимал достаточно необычные для себя и даже радикальные решения в попытках упростить жизнь украинскому бизнесу, что в результате дало свой положительный эффект.

Стабилизация ситуации и значительный дефицит бюджета будут толкать депутатов к отмене значительного количества льгот и возобновлению налогового контроля в 2023 году. Однако, учитывая, что большинство из них рассчитаны на период до окончания военного положения, верим в ВСУ и надеемся, что льготы потеряют свою силу автоматически — в обозримом будущем.

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