Налоговики начинают проверки. Сможет ли малый бизнес избежать штрафов и судов с налоговой?

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Возобновление всех проверок в Украине является ожидаемым, поскольку было предусмотрено еще в первой редакции проекта закона №8401 от 31.01.2023 года, который создавался во исполнение обязательства по скорейшему восстановлению довоенного состояния налоговой политики, предусмотренного пунктом 15 Меморандума об экономической и финансовой политике от 08 декабря 2022 года. Однако версия законопроекта №8401 от 31.01.2023 года, которая стала законом №3219 от 30.06.2023 года, возобновила плановые и внеплановые проверки лишь частично.

Очевидно, данный вопрос оказался принципиальным в отношениях с МВФ, поэтому в Верховной Раде зарегистрирован проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно отмены моратория на проведение налоговых проверок" №10016 от 06.09.2023 года (далее — законопроект).

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По сути, единственной целью законопроекта является восстановление проведения всех без исключения налоговых проверок, предусмотренных Налоговым кодексом. В то же время, именно новыми для плательщиков станут часть плановых и внеплановых документальных проверок, проведение которых сейчас запрещено. В проведении фактических и камеральных проверок у контролирующих органов нет ограничений уже давно.

Ограничивающим фактором для проведения проверок останутся лишь безопасные условия во время их проведения. Однако, учитывая отсутствие критериев для определения этой "безопасности", соответствующее условие, скорее всего, останется формальным на отдаленной от фронта территории.

ГНС имеет право ежемесячно пересматривать утвержденный план-график проверок, а после публикации плана-графика проверка может быть начата уже через 30 дней.

Активность налоговиков после снятия моратория не вызывает никакого сомнения, учитывая войну, дефицит бюджета и тот факт, что проверки массово не проводились уже почти 4 года.

Внезапными для плательщиков станут не только внеплановые проверки, на которые налоговики любят приходить после запроса на информацию, но и плановые. Так, на период военного положения ГНС имеет право ежемесячно пересматривать утвержденный план-график проверок, внося в него изменения. При этом, после публикации новой редакции плана-графика проверка может быть начата уже через 30 дней.

Учитывая, что контролирующие органы имеют право проверить деятельность с 2017 года, а времени после получения информации о проведении проверки до ее начала будет мало, об успешном прохождении проверки стоит позаботиться уже сейчас.

Налоговый кодекс содержит норму, освобождающую плательщика от штрафов и пени, если проверка проводилась во время военного положения. Однако не стоит питать иллюзии относительно применения этой нормы Фото: pexels.com

Наилучшим способом подготовки является проведение допроверочного анализа деятельности, включающего проверку наличия надлежащей документации, ее качества, проверку наличия признаков рисковости у контрагентов, в том числе по цепи поставок, подготовку аргументации правомерности учета операций, которые могут иметь несколько различных вариантов квалификации в целях налогообложения.

Такая проверка позволит не только увереннее чувствовать себя во время проверки, но и исправить некоторые ошибки учета путем подачи уточняющих деклараций, без начисления штрафов.

Частично согласиться с доначисленными налогами плательщик не сможет: его будет ожидать выбор, либо уплатить все без штрафов, либо пойти ва-банк и отменить неправомерно доначисленные налоги.

Кроме того отметим, что Налоговый кодекс содержит норму, которая освобождает плательщика от штрафов и пени, если проверка проводилась во время военного положения. Однако не стоит питать иллюзии относительно применения этой нормы. Основным требованием является отказ плательщика от любого обжалования доначисленных обязательств. То есть от штрафов и пени плательщик будет освобожден, однако доначисленные налоги необходимо будет оплатить, независимо от правомерности и обоснованности доначислений.

Частично согласиться с доначисленными налогами плательщик не сможет. Поэтому его будет ожидать выбор: уплатить все, однако без штрафов, или пойти ва-банк и отменить неправомерно доначисленные налоги. При этом, конечно, основания для обжалования должны быть надлежащим образом обоснованы, в чем не последнюю роль играет качественная подготовка к проверке.