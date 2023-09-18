ФОПы под прицелом. Как и почему правительство пытается срочно вернуть проверки бизнеса

Правительство передало в парламент законопроект об отмене действующего сейчас моратория на налоговые проверки бизнеса. Это означает, что, в случае принятия проекта, уже осенью к представителям бизнеса придут налоговики для проведения документальных проверок. Фокус исследовал, что планируется и почему план правительства вернуть проверки может и не сработать.

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Кабинет Министров Украины недавно поддержал законопроект №10016 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно отмены моратория на проведение налоговых проверок". Если документ будет принят в парламенте, то налоговики начнут проверять бизнес уже в октябре 2023 года, ведь документ отменяет мораторий на проверки, введенный на период военного положения в Украине. Как налоговая проверяет бизнес сейчас, что именно содержит предложение правительства и какие альтернативные законопроекты о налоговых проверках уже зарегистрировали депутаты.

Проверки — не для всех: как сейчас налоговая проверяет бизнес

Сейчас в Украине действует мораторий на проведение налоговых проверок. Правда, принятый в июне 2023 года законопроект №8401 позволяет проверки, однако только для отдельных категорий бизнеса, а не для всех предпринимателей.

"Законом № 3219 (ранее законопроект № 8401), в очередной раз в течение войны, был отменен моратории на налоговые проверки, но все еще частично. В частности, плановые налоговые проверки для большой доли налогоплательщиков остаются под запретом. Когда мы говорим о действующем моратории на плановые проверки, то сейчас он предусмотрен до прекращения или отмены военного положения на территории Украины", — говорит в комментарии Фокусу юрист Stron Legal Карина Клименко.

Сейчас налоговики могут проверять только предпринимателей, которые работают в определенных сферах, например, продают алкоголь и табак

Никита Ларионов, адвокат, соруководитель практики разрешения споров с налоговыми и таможенными органами Arzinger, объясняет: начиная с 1 августа 2023 года, был расширен перечень налоговых проверок, проведение которых разрешено в условиях военного положения. В частности, речь идет о плановых проверках налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в сферах:

производства и/или реализации подакцизных товаров;

азартных игр;

предоставление финансовых и платежных услуг.

Он отметил: действующие сейчас ограничения по проведению налоговых проверок применены и в отношении физических лиц-предпринимателей — то есть сейчас возможны проверки только о прекращении предпринимательской деятельности ФЛП, на обращение плательщика, а также в случае осуществления хозяйственной деятельности в вышеперечисленных сферах.

Отменить запрет: что предлагает правительственный законопроект о проверках бизнеса

Парламент Украины 6 сентября получил законопроект Кабмина №10016, и 8 сентября документ передали депутатам для ознакомления. В пояснении к проекту правительство ссылается на необходимость вернуть проверки, поскольку именно об этом говорится в Меморандуме с МВФ. "В соответствии с пунктом 15 Меморандума об экономической и финансовой политике от 8 декабря 2022 года Украина взяла на себя обязательства скорейшего восстановления довоенного состояния налоговой политики, которое, в частности, предусматривает внесение изменений в законодательство в части ограничения с 1 июля 2023 года действия моратория на проведение налоговых проверок", — говорят авторы проекта в пояснительной записке к нему.

Сейчас речь идет о полном восстановлении проведения документальных проверок, что, фактически, является свидетельством восстановления всех проверок, которые существовали до начала войны

Сам законопроект №10016 предлагает с 1 октября отменить действие моратория на налоговые проверки всех предпринимателей, который действует в Украине — был введен еще в прошлом году на время действия военного положения.

Правительственный законопроект также предлагает возобновление документальных проверок правильности начисления, исчисления и уплаты ЕСВ

"С марта 2022 года постепенно происходило восстановление налоговых проверок. Сейчас речь идет о полном восстановлении проведения документальных проверок, что фактически является свидетельством восстановления всех проверок, которые существовали до начала войны, ведь основные камеральные проверки и фактические проверки были восстановлены ранее. При этом, проверки во время действия военного положения будут проводиться при наличии безопасных условий для их проведения. Законопроект также предлагает восстановление документальных проверок правильности начисления, исчисления и уплаты единого взноса (с определенными особенностями)", — рассказал Дмитрий Лазебный, адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры".

Риски возвращения проверок: эксперты предупредили бизнес о возможных проблемах

Карина Клименко отметила: следует помнить, что требования, изложенные в пункте 77.2 Налогового кодекса Украины (НКУ), охватывают не только процедуры создания, утверждения и внесения изменений в план-график, но и предусматривают соблюдение процедур отбора налогоплательщиков на основе рисков и их разделения по уровням."Причем, в зависимости от этих критериев, периодичность включения в план-график составляет от одного раза в год до одного раза в два или три года", — говорит юрист.

Эксперты говорят: внезапными для плательщиков станут не только внеплановые проверки, на которые налоговики любят приходить после запроса на информацию, но и плановые

Юристы также считают, что отмена моратория может существенно активизировать деятельность налоговиков по проведению как плановых, так и внеплановых проверок.

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Конец налогового рая. Парламент вернул довоенные штрафы и проверки бизнеса

"Активность налоговиков после снятия моратория не вызывает никакого сомнения, учитывая войну, дефицит бюджета и тот факт, что проверки массово не проводились уже почти 4 года. Внезапными для плательщиков станут не только внеплановые проверки, на которые налоговики любят приходить после запроса на информацию, но и плановые. Так, на период военного положения ГНС имеет право ежемесячно пересматривать утвержденный план-график проверок, внося в него изменения. При этом, после публикации новой редакции плана-графика проверка может быть начата уже через 30 дней", — рассказал Фокусу Андрей Реун, партнер, руководитель практики налогового права LCF Law Group.

Возвращение проверок — это также возвращение репрессий и коррупции, говорят эксперты Фото: pexels.com

По его словам, Налоговый кодекс содержит норму, которая освобождает плательщика от штрафов и пени, если проверка проводилась во время военного положения. Однако, по мнению адвоката, не стоит питать иллюзии относительно применения этой нормы. "Основным требованием является отказ плательщика от любого обжалования доначисленных обязательств. То есть, от штрафов и пени плательщик будет освобожден, однако доначисленные налоги необходимо будет уплатить. Поэтому его будет ожидать выбор: уплатить все, однако без штрафов, или пойти ва-банк и отменить неправомерно доначисленные налоги. При этом, конечно, основания для обжалования должны быть надлежащим образом обоснованы, где не последнюю роль играет качественная подготовка к проверке", — предупредил Андрей Реун.

В Украине обязанность доказать невиновность лежит именно на налогоплательщиках, и это является огромной проблемой для бизнеса Фото: pexels.com

А исполнительный директор CASE Ukraine Дмитрий Боярчук уверен: поскольку в Украине бремя доказывания невиновности лежит именно на налогоплательщиках, то в таких условиях проверки — это инструмент репрессий и коррупции.

"Потому что проверяющим органам не нужно много доказательств (презумпция вины этого не предусматривает), чтобы создать проблемы для бизнеса. Поэтому складывается такая ситуация, чтобы под прикрытием наведения фискальной дисциплины вернуть масштабный инструмент выжимания коррупционной ренты", — говорит эксперт.

Проверки ФЛП с октября 2023 года: быть или не быть?

Правительственный законопроект о возобновлении налоговых проверок сейчас на рассмотрении в парламенте. Однако некоторые эксперты сомневаются, что ВРУ проголосует за него в сентябре. "До октября (а именно так в тексте) Рада даже и если бы хотела, не могла начать рассмотрение этого закона. Плюс, даже когда начнет — будет необходимо два чтения. А это значит, что и до ноября нереально его принять", — считает народный депутат Ярослав Железняк.

В парламенте по состоянию на 15 сентября уже зарегистрированы три альтернативных правительственному законопроекта о налоговых проверках Фото: НАЗК

Между тем, в парламенте уже зарегистрированы три альтернативных правительственному законопроекта относительно налоговых проверок. Однако все они предлагают не отменить мораторий, а продлить его.

Законопроект №10016-1 предлагает не только сохранить, но и продлить действие моратория на налоговые проверки на период года после прекращения или отмены военного положения.

В законопроекте №10016-2 речь идет о продлении действия моратория на налоговые проверки на период до прекращения или отмены военного положения для налогоплательщиков, совокупный доход которых за предыдущий календарный год составлял от 1 200 до 10 000 минимальных заработных плат, установленной законом на 1 января соответствующего года, а для налогоплательщиков, совокупный доход которых за предыдущий календарный год не превышал 1 200 минимальных заработных плат — на период до 31 декабря года, в котором прекращено или отменено военное положение.

Некоторые эксперты уверены: на время военного положения возвращать налоговые проверки ФЛП точно нет необходимости Фото: pexels.com

Есть и законопроект №10016-4, где предлагается сохранение действия моратория на налоговые проверки и продление его действия на период до 31 декабря года, в котором произойдет прекращение или отмена военного положения. Поэтому, очевидно, у парламентариев уже есть достаточно вариантов, кроме предложенного правительством законопроекта №10016 об отмене моратория на проверки. И существует вероятность, что мораторий на проверки все же будет продлен на некоторое время.

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Штрафы за РРО, проверки зарплат и налогов: что изменится для ФОПов с начала августа

Эксперты говорят — налоговые проверки в случае их возвращения вряд ли гарантируют Украине существенное увеличение налоговых поступлений.

"Не встречал ни одного свидетельства, что такие проверки дают какой-то существенный результат. Как правило это ничтожные проценты от масштаба всех совершенных действий. Даже не уверен, покрывают ли эти проценты зарплату проверяющих", — уверен Дмитрий Боярчук.