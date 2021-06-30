"Вы себя в зеркало видели?": ведущая "Прямого" обвинила министра культуры Ткаченко в расизме

По ее словам, инцидент произошел шесть лет назад во время кастинга на "2+2". Тогда она хотела попробовать свои силы в качестве ведущей утреннего шоу.

Продюсер и ведущая Каролина Ашион рассказала о встрече с министром культуры Александром Ткаченко на джазовом фестивале во Львове припомнив о ее пробах на телеканале 1+1. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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По ее словам, в 2015 году она работала на 2+2 и хотела попробовать свои силы на кастинге ведущих утреннего шоу, спросив об этом у генпродюсера Александра Ткаченко. На что он якобы ответил: "Вы в зеркало себя видели? Аудитория нашего канала не то, чтобы… Я не готов рисковать рейтингами…".

После этого она устроилась на телеканал "Прямой", а сейчас, спустя 6 лет снова встретила Александра Ткаченко однако уже в должности министра.

"Я напомнила Ткаченко о том эпизоде. И снова получила в ответ "нетленку": — Так, а что вы хотели бы от меня услышать? Вас устроит ответ, что сейчас я бы такого не сказал?…Может мне еще прощение попросить?, — сказал Ткаченко с "улыбкой" на лице", — передает ситуацию Ашион.

Она добавила, что при этом супруга министра не промолчала, а тыкала ей "наверное, считая своим долгом защитить мужа". По словам продюсера, действия Александра Ткаченко — это не просто хамство, это расизм, в котором она "знает толк".

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

На момент написания новости Александр Ткаченко не отреагировал на публикацию Ашион.

Напомним, Мыкола Вересень заявил, что будет судиться с каналом Порошенко из-за его увольнения без объяснения каких-либо причин.