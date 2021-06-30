"Ви себе в дзеркало бачили?": Ведуча "Прямого" звинуватила міністра культури Ткаченка в расизмі

За її словами, інцидент стався шість років тому під час кастингу на "2 + 2". Тоді вона хотіла спробувати свої сили в ролі ведучої ранкового шоу.

Продюсерка і ведуча Кароліна Ашіон розповіла про зустріч з міністром культури Олександром Ткаченком на джазовому фестивалі у Львові, пригадавши про її проби на телеканалі 1 + 1. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

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За її словами, у 2015 році вона працювала на 2 + 2 і хотіла спробувати свої сили на кастингу ведучих ранкового шоу, запитавши про це в генпродюсера Олександра Ткаченка. На що він нібито відповів: "Ви в дзеркало себе бачили? Аудиторія нашого каналу не те, щоб … Я не готовий ризикувати рейтингами…".

Після цього вона влаштувалася на телеканал "Прямий", а зараз, через 6 років, знову зустріла Олександра Ткаченка, проте вже на посаді міністра.

"Я нагадала Ткаченку про той епізод. І знову отримала у відповідь "нетленку": — Так, а що ви хотіли б від мене почути? Вас влаштує відповідь, що зараз я б такого не сказав? … Може, мені ще пробачення попросити?, — сказав Ткаченко з "посмішкою" на обличчі", — передає ситуацію Ашіон.

Вона додала, що при цьому дружина міністра не промовчала, а тикала їй "напевно, вважаючи за свій обовʼязок захистити чоловіка". За словами продюсерки, дії Олександра Ткаченка — це не просто хамство, це расизм, у якому вона "знає толк".

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

На момент написання новини Олександр Ткаченко не відреагував на публікацію Ашіон.

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