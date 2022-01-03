Красные карточки. В Украине вот-вот заработает институт репутации

Похоже, в Украине общественное мнение очень скоро перестанет быть мнением тех, кого никто не спрашивает. "Первые ласточки" уже полетели с должностей из-за того, что настроили против себя народные массы. Свежий пример — увольнение заместителя главы МВД Александра Гогилашвили, последовавшее за публичным скандалом.

В Сети появилось видео, на котором Гогилашвили в грубых, унизительных выражениях объяснял полицейскому, остановившему его машину, что, дескать, начальство нужно знать в лицо.

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Пользователи социальных сетей отреагировали живо и однозначно. Матерными выражениями и отсутствием хороших манер в нашей стране никого не удивишь. Публику задела не столько грубость высокопоставленного полицейского чиновника, сколько чувство собственного превосходства, сквозившее в его словах, и откровенное презрение к тому, кто находится ниже по иерархической лестнице.

Скандал с Гогилашвили. Сила эмоции

Скандал разгорался быстро. Тема публичного осуждения Гогилашвили становилась все более популярной, обрастала мемами. Появились и другие видео, снятые случайными свидетелями неуважительного общения чиновника с правоохранителями, рискнувшими остановить его авто. Волна народного гнева нарастала до тех пор, пока замминистра не лишился должности. Любопытно, что журналистские расследования в отношении Гогилашвили, опубликованные несколько месяцев назад, такого эффекта не произвели. На практике сработала эмоциональная реакция общественности: информация о российском паспорте и методах работы чиновника эмоций не вызвала, а барские замашки в сочетании с грубостью возмутили.

В украинской бизнес-среде практика быстрой и жесткой реакции на публичные скандалы появилась даже раньше, чем в политике

Во второй части ст. 5 Конституции Украины сказано, что единственный источник власти в Украине — народ. Это он делегирует государственным управленцам их полномочия, которые можно отобрать при неподобающем поведении. Собственно, так и должна работать политическая система. Однако до недавнего времени казалось, что в нашей стране этот механизм либо вовсе не действует, либо функционирует с серьезными сбоями.

Представители разных ветвей власти становились участниками публичных скандалов, но после этого умудрялись либо удержаться на должности, либо получить другую, не хуже. Понятие репутации было условным. После скандала никто не становился нерукопожатным — ни в политике, ни в бизнесе. К примеру, ни нашумевшее высказывание нардепа Галины Третьяковой о "некачественных детях", ни случай, когда ее коллега Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку, не привели к кадровым решениям со стороны партийного руководства.

Социальная эволюция

По мнению политика и лидера одной из не парламентских партий Екатерины Одарченко, руководители политических структур зачастую просто не могут быстро заменить засветившегося в скандале человека. Во-первых, потому что нет кадрового резерва, во-вторых, потому что слишком многое в этой деятельности завязано на личных отношениях.

"В Украине, к сожалению, создаются не системные партии с определенной идеологией и преемственностью, а проекты, — говорит Одарченко. — В такой ситуации наличие связей и способность быстро дать некий результат порой влияют на кадровые решения больше, чем доброе имя и системная компетентность. К тому же многие представители команды, которая сейчас у власти, считают, что в Украине информповод живет максимум две недели, а потом любой скандал постепенно забывается. Украинским политикам еще предстоит ощутить на себе значимость понятия "репутация" и научиться играть вдолгую".

Понятие репутации долго было условным. После скандалов никто не становился нерукопожатным — ни в политике, ни в бизнесе

Профессор кафедры общественных наук Колумбийского университета Давид Ланский в одной из лекций, посвященных социальной эволюции в странах постсоветского пространства, подчеркнул, что в Украине происходит не просто изменение текущего политического ландшафта, но формирование качественно нового механизма саморегулирования социума. В здоровом демократическом обществе морально-этические нормы равны: для обладающих властными полномочиями или большими деньгами они должны действовать так же, как для тех, у кого нет ни того, ни другого. Существование привилегированных классов или групп, которые могут безнаказанно нарушать общепринятые правила, характерно для обществ тоталитарных. Когда представитель элиты несет существенные потери, а то и вовсе оказывается не у дел из-за того, что вызвал возмущение народных масс, и при этом не помогают связи в высших эшелонах власти, это и есть демократия в действии.

Важно

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Правоту профессора подтверждает то, что в украинской бизнес-среде практика быстрой и жесткой реакции на публичные скандалы появилась даже раньше, чем в политике. Показательным примером может быть отказ супермаркетов "Сильпо", магазинов "Алло", кафе Idealist и интернет-супераркета Rozetka от продукции ТМ Yaro из-за публикаций, которые совладелица бренда Юлия Привалова выкладывала в соцсетях. А также случай, когда крупные рекламодатели демонстративно разорвали контракты со всеми блогерами-миллионниками, засветившимися на печально известной "голодной тусе" — вечеринке, организованной в годовщину трагедии Голодомора. Теперь все получили урок: если не дорожишь репутацией, рискуешь остаться без дохода.