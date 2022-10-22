Працювала над зовнішнім виглядом трьох iPhone: з Аpple йде головна дизайнерка Еванс Хенкі

Еван Хенкі прийшла в компанію на заміну відомого Джоні Айва. Її відмінною рисою в дизайні був перехід до рубаних граней замість заокруглених.

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Керівниця відділу апаратного проєктування в компанії Apple Еванс Хенкі залишає свою посаду через три роки роботи. Про це повідомляє Bloomberg.

Еванс Хенкі прийшла на посаду після звільнення Джоні Айва у 2019 році. Хто прийде на заміну Хенкі не повідомляється, проте відомо, що вона ще пропрацює у купертинівській компанії півроку в рамках перехідного періоду.

Почерк Хенкі характерний переходу до гострих граней у нових продуктах лінійки Apple, що створило "прірву" з продуктами із заокругленими гранями. Як зазначають у Bloomberg, відхід керівниці відділу дизайну стане першим із 1990-х років, коли ним ніхто не керуватиме.

"Команда дизайнерів Apple об'єднує досвідчених креативних експертів з усього світу з багатьох дисциплін. У команді старших дизайнерів є сильні лідери з багаторічним досвідом. Еванс планує залишитися, поки ми працюємо над переходом, і ми хотіли б подякувати їй за роботу і внесок", — заявили в Apple виданню.

Джерела журналістів стверджують, що до компанії повернеться один із колишніх провідних дизайнерів Dye, а нині віцепрезидент Airbnb з дизайну Гері Батчер. Однак його обов'язки поки що невідомі.

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