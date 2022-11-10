Apple обмежила обмін файлами для протестувальників проти компартії Китаю

Компанія заявила, що через AirDrop пересилається багато "небажаного контенту", і у 2023 році обмеження торкнуться користувачів з усіх країн.

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Сервіс AirDrop, що дозволяє швидко обмінюватись зображеннями, документами, відео між пристроями Apple, тепер працює набагато повільніше, але не скрізь, а тільки у Китаї. У недавно випущеній iOS 16.1.1 час, протягом якого користувачі можуть отримувати файли від безконтактних осіб, обмежено 10 хвилинами, пише bloomberg.com.

Раніше таких обмежень не було і користувачі могли отримувати файли від будь-кого, а не тільки від осіб, внесених до списку контактів. Це ускладнює процес поширення контенту серед різних людей анонімно та ще й оминаючи китайську онлайн-цензуру, йдеться в матеріалі.

ЗМІ нагадує про акції протестів проти компартії КНР та особисто Сі Цзіньпіна, які відбулися на тлі новин про переобрання Сі на новий термін. У Гонконгу протестувальники активно користувалися AirDrop для координації своїх дій та висування політичних вимог. Тепер після оновлення ОС їм тепер не вдасться використовувати сервіс настільки ефективно, як раніше.

Американська компанія не пояснила, чому оновлення торкнулося лише китайських користувачів, але пообіцяла впровадити налаштування для всіх клієнтів без винятку вже наступного року. За словами компанії, ідея полягає в тому, щоб "пом'якшити обмін небажаними файлами".

Раніше компанію різко критикували за те, що функції iPhone, які продаються в КНР, грають на руку місцевому уряду. Наприклад, у 2019 році було прибрано прапор Тайваню. А ще були видалені програми VPN-сервісів. Багато з власних сервісів Apple також недоступні в Китаї, де так добре розпродаються iPhone, нагадало видання.