Російські магазини запевняють, що зростанню продажів сприяє "повільний інтернет", а не санкції США проти Росії.

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Росіяни почали активно скуповувати розважальний контент, записаний на таких носіях як DVD-диски та Blu-ray. Про це повідомляє ЗМІ rbc.ru.

Видання опитало кількох великих ритейлерів, які продають електроніку щодо того, які пристрої та носії найчастіше купують споживачі. Виявилося, що великий попит мають диски DVD і Blu-ray, а також програвачі, здатні відтворювати записаний на них контент. Цю інформацію повідомили компанії "М.Відео-Ельдорадо" й Ozon. ЗМІ повідомило, що продаж цих товарів зріс більш ніж у 2 рази, порівняно з 2021 роком. У другому кварталі цього року продажі підскочили й утричі.

В Ozon кажуть, що за 6 місяців (з березня по вересень) було куплено DVD з кінострічками на 16% більше, а DVD з музичним контентом — на 51% більше. DVD-плеєрів придбали на 40% більше. Також магазин зазначив, що DVD-диски мають більшу популярність, ніж Blu-ray.

Інший ритейлер, "М.Відео-Ельдорадо", заявив, що диски стали ходовим товаром через відхід стримінгових сервісів на кшталт Amazon Prime Video та Netflix. Крім того, американські кінокомпанії відкликали ліцензії в російських онлайн-кінотеатрів, і тепер останні не мають права демонструвати продукцію іноземного виробництва. А Ozon кажуть, що продаж дисків стимулював не тільки відсутність зарубіжного розважального контенту, але й те, що диски дають можливість дивитися фільми та мультики незалежно від тго, чи добре працює інтернет, чи погано. Але фактично вся справа в санкціях США проти Росії, які обмежують доступ російських компаній до американських технологій і продуктів (так само як і до європейських, тому що ЄС також підтримує ініціативу США).

Раніше ми повідомляли про те, що Apple ввела обмеження на пересилання контенту незнайомцям через спеціальний сервіс. Нововведення торкнулося лише Китаю, де були протести проти компартії.