Йо-хо-хо, бутылка рома и звездолет: в США впервые состоится конференция по космическому пиратству

Эксперты считают, что уже сейчас нужно начать думать о проблеме пиратства и преступности в космосе и обсуждать ее потенциальные решения.

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При слове пират, скорее всего вспоминается известный персонаж Джек Воробей из серии голливудских кинофильмов, которого сыграл актер Джонни Депп. Когда же речь о идет о космических пиратах, то это кажется что-то из области фантастики. Но эксперты считают, что фантастика вскоре может стать реальностью и преступность, космическое пиратство и контрабанда на орбите — это то, с чем мы можем столкнуться уже в ближайшем будущем, пишет Space.

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В начале следующего года состоится Первая ежегодная конференция по космическому пиратству, которую проведет Центр изучения космической преступности, политики и управления (CSCPG), США. Эта конференция представляет собой "двухдневный симпозиум, доступный только для приглашенных, который объединяет экспертов, готовых рассмотреть преступность, пиратство и контрабанду в космосе", как сообщают организаторы.

Во время конференции планируется обсуждать вопросы борьбы с космической преступностью и пиратством с точки зрения инвестиций, космического права, космической политики, разведки и вооруженных сил. CSCPG задается вопросом: каковы риски пиратства в космосе и какие пути решения этой потенциально разрушительной экономической и юридической проблемы?

По словам Марка Фельдмана, исполнительного директора CSCPG, уже нужно начать думать и говорить о снижении угрозы пиратства в космосе. По его словам, "если вас не интересует космическое пиратство, то космические пираты интересуются вами".

Фельдман, который много лет работал в космическом секторе, является вместе с Хью Тейлором соавтором книги "Космическое пиратство: подготовка к криминальному кризису на орбите", которая скоро выйдет в свет.

По словам Тейлора, хотя преступность и пиратство в космосе на данный момент являются в основном теоретическими проблемами, уже сейчас нужно начать думать о об этом и обсуждать потенциальные решения этих проблем. Тейлор считает, что космическое пиратство представляет собой угрозу космической торговле и национальной безопасности.

Как объясняет Гордон Рослер, разработчик космических систем и капитан ВМС США в отставке, который работает советником на конференции, "любой серьезный процесс анализа и планирования будущего космической коммерции, а также космических аспектов национальной безопасности должен учитывать угрозу пиратства".

Как уже писал Фокус, в воскресенье, 2 июня, произошло историческое событие. Китайский посадочный модуль "Чанъэ-6" успешно приземлился на обратной стороне Луны для того, чтобы собрать и отправить ученым на Земле образцы лунной пили и камней. Еще никогда ученые не получали образцы с невидимой стороны Луны.