Йо-хо-хо, пляшка рому і зореліт: у США вперше відбудеться конференція з космічного піратства

Експерти вважають, що вже зараз потрібно почати думати про проблему піратства і злочинності в космосі та обговорювати її потенційні рішення.

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При слові пірат, найімовірніше, згадується відомий персонаж Джек Горобець із серії голлівудських кінофільмів, якого зіграв актор Джонні Депп. Коли ж ідеться про космічних піратів, то це здається чимось зі сфери фантастики. Але експерти вважають, що фантастика незабаром може стати реальністю і злочинність, космічне піратство та контрабанда на орбіті — це те, з чим ми можемо зіткнутися вже в найближчому майбутньому, пише Space.

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На початку наступного року відбудеться Перша щорічна конференція з космічного піратства, яку проведе Центр вивчення космічної злочинності, політики та управління (CSCPG), США. Ця конференція являє собою "дводенний симпозіум, доступний тільки для запрошених, який об'єднує експертів, готових розглянути злочинність, піратство і контрабанду в космосі", як повідомляють організатори.

Під час конференції планується обговорювати питання боротьби з космічною злочинністю і піратством з погляду інвестицій, космічного права, космічної політики, розвідки і збройних сил. CSCPG задається питанням: які ризики піратства в космосі і які шляхи вирішення цієї потенційно руйнівної економічної та юридичної проблеми?

За словами Марка Фельдмана, виконавчого директора CSCPG, уже потрібно почати думати і говорити про зниження загрози піратства в космосі. За його словами, "якщо вас не цікавить космічне піратство, то космічні пірати цікавляться вами".

Фельдман, який багато років працював у космічному секторі, є разом із Г'ю Тейлором співавтором книжки "Космічне піратство: підготовка до кримінальної кризи на орбіті", що незабаром вийде друком.

За словами Тейлора, хоча злочинність і піратство в космосі наразі є здебільшого теоретичними проблемами, вже зараз потрібно почати думати про це й обговорювати потенційні рішення цих проблем. Тейлор вважає, що космічне піратство являє собою загрозу космічній торгівлі та національній безпеці.

Як пояснює Гордон Рослер, розробник космічних систем і капітан ВМС США у відставці, який працює радником на конференції, "будь-який серйозний процес аналізу і планування майбутнього космічної комерції, а також космічних аспектів національної безпеки має враховувати загрозу піратства".

Як уже писав Фокус, у неділю, 2 червня, відбулася історична подія. Китайський посадковий модуль "Чан'е-6" успішно приземлився на зворотному боці Місяця для того, щоб зібрати і відправити вченим на Землі зразки місячної пили і каменів. Ще ніколи вчені не отримували зразки з невидимого боку Місяця.