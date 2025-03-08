"Сон дороже всего": собака курьезно отреагировала на выступление музыкантов на фестивале (видео)

Пользователи в сети оценили "поведение" четвероногого во время выступления музыкантов. Почти все убеждены, что собака просто прилегла поспать, а ее поза — реакция на игру коллектива, который прошел мимо нее.

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В начале марта в перуанском городе Аякучо прошел фестиваль традиционной музыки, однако внимание зрителей и музыкантов привлекла собака, которая стала звездой интернета благодаря своей реакции на игру исполнителей. Видео с этой курьезной реакцией разместил популярный канал ViralHog на Youtube.

Курьезную реакцию собаки смогли заснять 2 марта этого года, когда на главной площади городе Аякучо проходил фестиваль традиционной музыки, которому предшествовал парад исполнителей. Во время него, исполнители из группы Legendarios Morochucos comparsa шли по площади со своим номером и заметили собаку на своем пути.

Четвероногий лег прямо на площади вверх лапами, крепко спав в забавной позе. Музыканты, которые проходили по площади Аякучо, заметили собаку и смеялись над ее реакцией. Несмотря на курьезность ситуации, исполнители профессионально продолжили выполнять свою партию.

Владельцы собаки иронично написали, что четвероногий репетировал эту позу "больше месяца" до начала фестиваля, а во время выступления "показывал свою усталость и притворялся спящим". Они также добавляют, что любимец "отражал всю свою любовь" и не вставал несмотря на толпу музыкантов и людей на площади.

В комментариях к видео пользователи высоко "оценили" поведение четвероногого. Одни писали, что "собака просто хотела спать", вторые указывали его позу как реакцию на игру музыкантов. Еще один юзер убежден, что пес в своей позе показывал, что бывает с людьми, которые "просыпаются от такой музыки, когда хочется спать".

Ранее сообщалось, как собаку одной женщины путают с медведем. По словам экспертов, это одна из самых больших пород собак, они очень послушные, дружелюбные, терпеливые с детьми, хорошо ладят с другими собаками и даже котами.

Впоследствии стало известно, что собаку с "головой енота" объявили в розыск. Небольшие ночные животные размером с лису питаются фруктами, насекомыми, грызунами, лягушками и птицами.