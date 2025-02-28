Непредсказуемое существо: собаку с "головой енота" объявили в розыск (фото)

Небольшие ночные животные размером с лису питаются фруктами, насекомыми, грызунами, лягушками и птицами.

Related video

Продолжаются поиски непредсказуемой собаки с "головой енота", которая разгуливает на севере Уэльса (Великобритания). Последний раз животное видели еще 29 января на юго-восток от Ллин Тегид. Об этом сообщает местный Департамент природных ресурсов (NRW).

Енотовидные собаки считаются инвазивными видами, которые могут негативно влиять на местную дикую природу, поэтому их разведение и продажа в Великобритании запрещены. Живых енотовидных собак вылавливают и содержат в надежных условиях.

Людей призывают не приближаться к этим животным "живым или мертвым" и сообщать о любых случаях их обнаружения.

Енотовидные собаки опасны для людей Фото: Natural Resources Wales

Енотовидные собаки живут в дикой природе. Их можно заметить на расстоянии около восьми миль от Ллин Тегид. Это небольшие ночные животные размером с лису, которые питаются фруктами, насекомыми, грызунами, лягушками и птицами. Родиной этого вида считается Восточная Азия.

"Как и в случае с любым другим животным, поведение енотовидных собак может быть непредсказуемым, поэтому к ним не следует подходить близко", — отмечается в сообщении.

Напомним, в Джупитер-Фармс (Флорида, США) женщина по имени Сара Джонсон обнаружила двух брошенных собак на обочине сельской дороги. Животные были оставлены с трогательной запиской, которая глубоко поразила женщину. Сара не смогла оставить их на произвол судьбы, поэтому забрала к себе на ночь. На следующее утро она отвезла найденышей в приют "Пушистые друзья" (Furry Friends).

В другом случае, хозяин, который очень волновался за своего пса, когда оставлял его одного дома, установил специальную камеру для наблюдения за домашними животными. То, что он увидел, оказалось совершенно неожиданным. Запись быстро распространилась в TikTok, набрав огромное количество просмотров, лайков и комментариев.