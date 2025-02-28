Непередбачувана істота: собаку з "головою єнота" оголосили у розшук (фото)

Невеликі нічні тварини розміром з лисицю харчуються фруктами, комахами, гризунами, жабами та птахами.

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Тривають пошуки непередбачуваного собаки з "головою єнота", який розгулює на півночі Уельсу (Велика Британія). Востаннє тварину бачили ще 29 січня на південний схід від Ллін Тегід. Про це повідомляє місцевий Департамент природних ресурсів (NRW).

Єнотоподібні собаки вважаються інвазивними видами, які можуть негативно впливати на місцеву дику природу, тому їх розведення та продаж у Великій Британії заборонені. Живих єнотоподібних собак виловлюють та утримують у надійних умовах.

Людей закликають не наближатися до цих тварин "живих чи мертвих" і повідомляти про будь-які випадки їх виявлення.

Єнотоподібні собаки загрожують безпеці людей Фото: Natural Resources Wales

Єнотоподібні собаки живуть у дикій природі. Їх можна помітити на відстані близько восьми миль від Ллін Тегід. Це невеликі нічні тварини розміром з лисицю, які харчуються фруктами, комахами, гризунами, жабами та птахами. Батьківщиною цього виду вважається Східна Азія.

"Як і у випадку з будь-якою іншою твариною, поведінка єнотоподібних собак може бути непередбачуваною, тому до них не слід підходити близько", — наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, у Джупітер-Фармс (Флорида, США) жінка на ім'я Сара Джонсон виявила двох покинутих собак на узбіччі сільської дороги. Тварини були залишені зі зворушливою запискою, яка глибоко вразила жінку. Сара не змогла залишити їх напризволяще, тому забрала до себе на ніч. Наступного ранку вона відвезла знайд до притулку "Пухнасті друзі" (Furry Friends).

В іншому випадку, господар, який дуже хвилювався за свого пса, коли залишав його самого вдома, встановив спеціальну камеру для спостереження за домашніми тваринами. Те, що він побачив, виявилося абсолютно неочікуваним. Запис швидко поширився в TikTok, набравши величезну кількість переглядів, вподобань і коментарів.