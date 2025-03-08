"Сон дорожче всього": собака курйозно відреагував на виступ музикантів на фестивалі (відео)

Користувачі в мережі оцінили "поведінку" чотирилапого під час виступу музикантів. Майже всі переконані, що собака просто приліг поспати, а його поза — реакція на гру колективу, який пройшов мимо нього.

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На початку березня в перуанському місті Аякучо пройшов фестиваль традиційної музики, однак увагу глядачів і музикантів привернув собака, який став зіркою інтернету завдяки своїй реакції на гру виконавців. Відео з цієї курйозною реакцією розмістив популярний канал ViralHog на Youtube.

Курйозну реакцію собаки змогли зафільмувати 2 березня цього року, коли на головній площі місті Аякучо проходив фестиваль традиційної музики, якому передував парад виконавців. Під час нього, виконавці з гурту Legendarios Morochucos comparsa йшли площею зі своїм номером і помітили собаку на своєму шляху.

Чотирилапий ліг прямо на площі догори лапами, міцно спавши в кумедній позі. Музиканти, які проходили площею Аякучо, помітили собаку та сміялися з його реакції. Попри курйозність ситуації, виконавці професійно продовжили виконувати свою партію.

Власники собаки іронічно написали, що чотирилапий репетирував цю позу "понад місяць" до початку фестивалю, а під час виступу "показував свою втомленість та прикидався сплячим". Вони також додають, що улюбленець "відображав всю свою любов" і не вставав попри натовп музикантів і людей на площі.

В коментарях до відео користувачі високо "оцінили" поведінку чотирилапого. Одні писали, що "собака просто хотів спати", другі вказували його позу як реакцію на гру музикантів. Ще один юзер переконаний, що пес у своїй позі показував, що буває з людьми, які "прокидаються від такої музики, коли хочеться спати".

Раніше повідомлялося, як собаку однієї жінки плутають з ведмедем. За словами експертів, це одна з найбільших порід собак, вони дуже слухняні, доброзичливі, терплячі з дітьми, добре ладять з іншими собаками і навіть котами.

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