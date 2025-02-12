Особлива порода: жінка каже, що люди постійно плутають її пса з ведмедем (фото)

За словами експертів, це одна з найбільших порід собак, вони дуже слухняні, доброзичливі, терплячі з дітьми, добре ладять з іншими собаками і навіть котами.

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Арі Альварес-Тостадо нещодавно відвозила свого ньюфаундленда Кузко до ветеринара й згодом опублікувала коротке відео, на якому похизувалась дивовижними габаритами свого вихованця. Цей ролик миттєво став вірусним у TikTok, зібравши велику кількість переглядів, вподобайок та інших реакцій.

На опублікованих кадрах можна побачити, як Кузко проявляє вдячність до своєї ветеринарки, обіймаючи, обхопивши передніми лапами.

У численних коментарях до кліпу, який зібрав 40,5 мільйонів переглядів, користувачі мережі часто запитують, що це за порода.

"Передавайте привіт своєму ведмедику від мене";

"Боже, я думав, що це задня частина хутряного пальта з капюшоном! Могутній велетень!";

"Я просто знаю, що обійми цього собаки вилікували б мене від депресії".

До речі, ньюфаундленди відомі своїми величезними розмірами. Доросла собака може важити стільки ж, скільки деякі люди. Багато глядачів, які переглянули ролик Арі, навіть порівняли її пухнастого вихованця з ведмедем.

Ньюфаундленда Кузко на прийомі у ветеринара Фото: TikTok

Арі зізналась, що має ще одного собаку породи ньюфаундленд. У коментарях до свого відео вона додала: "Кузко більший за розміром, ніж Бхалу. По-справжньому лагідний велетень навіть не здогадується, наскільки він великий".

Ньюфаундленди

Експерти стверджують, що ньюфаундленди — одна з найбільших порід собак, вони дуже слухняні, доброзичливі, терплячі з дітьми, добре ладять з іншими собаками та навіть котами. Їх вивели у Ньюфаундленді (Канада), де ці песики пліч-о-пліч працювали з рибалками й рятували з води потопельників. Їхні перетинчасті лапи дозволяють легко плавати, а густа шерсть рятує від низьких температур.

Нагадаємо, Менді з міста Алмере (Нідерланди) вирішила простежити, що її австралійські лабрадори роблять, коли вона йде з дому. Жінка не могла повірити своїм очам, коли застала домашніх вихованців, 1-річного Тедді та 3-річного Інді, на кухонному столі.

Тим часом у зоопарку Тайчжоу (Китай) звичайних собак породи чау-чау пофарбували як тигренят, щоб заманити туристів. Неоднозначний хід викликав у деяких відвідувачів обурення, як це вже було раніше, коли домашніх улюбленців видавали за панд.