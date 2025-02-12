Особая порода: женщина говорит, что люди постоянно путают ее пса с медведем (фото)

По словам экспертов, это одна из самых больших пород собак, они очень послушные, дружелюбные, терпеливые с детьми, хорошо ладят с другими собаками и даже котами.

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Ари Альварес-Тостадо недавно отвозила своего ньюфаундленда Кузко к ветеринару и позже опубликовала короткое видео, на котором похвасталась удивительными габаритами своего питомца. Этот ролик мгновенно стал вирусным в TikTok, собрав большое количество просмотров, лайков и других реакций.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как Кузко проявляет благодарность к своей ветеринару, обнимает, обхватив передними лапами.

В многочисленных комментариях к клипу, который собрал 40,5 миллионов просмотров, пользователи сети часто спрашивают, что это за порода.

"Передавайте привет своему мишке от меня";

"Боже, я думал, что это задняя часть мехового пальто с капюшоном! Могучий великан!";

"Я просто знаю, что объятия этой собаки вылечили бы меня от депрессии".

Кстати, ньюфаундленды известны своими огромными размерами. Взрослая собака может весить столько же, сколько некоторые люди. Многие зрители, которые просмотрели ролик Ари, даже сравнили ее пушистого питомца с медведем.

Ньюфаундленда Кузко на приеме у ветеринара Фото: TikTok

Ари призналась, что имеет еще одну собаку породы ньюфаундленд. В комментариях к своему видео она добавила: "Кузко больше по размеру, чем Бхалу. По-настоящему ласковый великан даже не догадывается, насколько он большой".

Ньюфаундленды

Эксперты утверждают, что ньюфаундленды — одна из самых больших пород собак, они очень послушные, дружелюбные, терпеливые с детьми, хорошо ладят с другими собаками и даже котами. Их вывели в Ньюфаундленде (Канада), где эти собачки бок о бок работали с рыбаками и спасали из воды утопленников. Их перепончатые лапы позволяют легко плавать, а густая шерсть спасает от низких температур.

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