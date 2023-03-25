"Будемо користуватися безкоштовно": Медведєв дозволив росіянам завантажувати фільми у "піратів"

Колишній президент вважає, що масове поширення піратських копій в інтернеті може розорити західні компанії.

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Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв закликав користуватися піратськими копіями контенту, який правовласники заборонили поширювати в країні. Він заявив про це в інтерв'ю російським ЗМІ, передає агентство "ТАРС".

Після вторгнення Росії в Україну багато онлайн-сервісів закрили росіянам доступ до західних фільмів, ігор і музики. За словами Дмитра Медведєва, раніше він був проти крадіжки інтелектуальної власності, але тепер в умовах санкцій користувачам слід знайти "правильних піратів" і завантажувати в них контент нелегально.

"Якщо вони пішли від нас, усілякі Netflix та інші, значить, будемо це все завантажувати і користуватися безкоштовно", — звернувся Медведєв до журналістів і користувачів соціальної мережі "ВКонтакте".

Політик також запропонував російським користувачам активно поширювати піратський контент через Інтернет-ресурси. На його думку, таким чином вони зможуть завдати великої шкоди іноземним компаніям і довести їх до банкрутства.

"Нехай вони недобирають гроші. Ми це нещодавно обговорювали, що їх потрібно позбавити частини немайнових прав, висловлюючись юридичною мовою, які вони мають тут", — підсумував Дмитро Медведєв.

Варто зазначити, що сервіс Netflix припинив роботу в Росії у березні 2022 року. У квітні компанія прозвітувала про втрату 700 тисяч російських абонентів, але її акції при цьому впали на 25%. Приблизно водночас із країни пішов Amazon Prime Video.

У листопаді писали, що через блокування стрімінгових сервісів у Росії вдвічі зросли продажі компакт-дисків. За словами рітейлерів, популярності таких носіїв сприяє низька швидкість інтернету в РФ.