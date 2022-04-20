Netflix втратив 700 тис. абонентів у РФ, а його акції впали на 25%

Стримінговий сервіс повідомив про втрату підписників уперше за більш як десятиліття. Акції Netflix на чверть знизилися в ціні на постмаркеті.

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Гігант потокового відео 19 квітня повідомив про втрату 200 тис. клієнтів упродовж першого кварталу 2022 року. До цього Netflix повідомляв про втрату абонентів у жовтні 2011 року. Про це пише CNBC із посиланням на звіт компанії.

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При цьому стримінговий сервіс побоюється скорочення клієнтської бази ще на 2 млн підписників у другому кварталі.

Після того, як Netflix у березні цього року припинив свою роботу в Росії, приєднавшись до міжнародних санкцій проти країни-агресора, він втратив ще 700 тис. абонентів у цій країні.

Крім РФ, Netflix втратив своїх підписників у Європі, країнах Африки та на Близькому Сході.

Раніше компанія повідомляла акціонерам, що планує додати 2,5 млн нових абонентів, аналітики передбачали приріст у 2,7 млн, проте цільового показника досягти не вдалося. За перший квартал вдалося приєднати 1,1 млн клієнтів в Азійсько-Тихоокеанському сегменті. За той же звітний період рік тому компанія наростила 3,98 млн платних користувачів.

За словами Ріда Гастінгса, генерального директора Netflix, компанія вивчає можливість запуску нової, дешевшої версії сервісу з рекламою.

Як пише ABC, однією з причин того, що стримінговий сервіс втрачає популярність, став спад пандемії Covid-19. У людей з'явилися інші можливості проведення дозвілля, і вони відмовляються від платних передплат. Потокові служби витратили $50 млрд минулого року на новий контент, сподіваючись зберегти підписників і залучити нових абонентів. Це на 50% більше, ніж у 2019 році. ABC називає це черговою ескалацією так званих "стримінгових воєн".

Нагадаємо, що в Росії знайшли "заміну" Netflix: у країні-агресорі розблокували ресурс із піратським контентом RuTracker.

Раніше Фокус повідомляв, що Netflix підвищив ціни на передплату в США.