Netflix підвищує ціни на підписку в США

Передплатники платформи платитимуть більше, якщо захочуть поділитися паролями з тими, хто не живе разом із ними.

Netflix підвищує ціни в США, услід за подорожчанням у Великобританії та Ірландії раніше в березні 2022 року. Наразі Netflix працює над практикою користувачів ділитися своїми паролями з друзями — це більш поширене явище, ніж передплата платформи, повідомляє News 18.

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Компанія Netflix планує зробити так, що ті, хто ділиться своїми паролями з людьми, які не проживають у тому самому будинку, платитимуть більше.

"Ми завжди робили цю процедуру простою для наших передплатників, які живуть разом, щоб поділитися обліковим записом Netflix. Такі користувачі можуть створювати різні профілі, і переглядати різні стріми в наших планах Standart і Premium. У той час, як це дуже популярно, така практика створює незручності щодо того, де і як діляться підпискою Netflix", — Ченгуй Лонг, директор інноваційних продуктів Netflix.

Керівництво компанії стверджує, що практика коли користувачі діляться паролями між різними домогосподарствами, негативно впливає на здатність Netflix створювати нові TV програми і фільми.

Наразі Netflix проводить експерименти в Перу, Коста-Риці та Чилі — тепер там, щоб додати нового користувача до свого облікового запису, потрібно доплатити суму майже три долари.

Користувачі, котрі користуються акаунтом, яким вони поділилися, зберігають історію переглядів і персоналізовані рекомендації. Невідомо, коли Netflix має намір запровадити цю практику у всесвітньому масштабі.

Раніше Фокус повідомляв, що Netflix викреслив Джонні Деппа з історії кіно, а також випустив новий сезон "Відьмака".