Оруэлл плачет, Сталин нервно курит трубку. Как Нетфликс вычеркнул Джонни Деппа из истории кино

Лишь в последние времена глупое раньше действие обретает смысл и завершенность. Живой пример: сосед, маленький очкастый дедок, бегает курить на площадку меж лестницами, аккурат под надписью КУРИТЬ ЗАПРЕЩЕНО. Я раньше, проходя мимо, смотрел на него со строгостью, нечего, дескать, тут вонять. А теперь идешь и думаешь:

КУРИ, КУРИ, МОЙ МИЛЫЙ! Нарушай правила, которых слишком много лишних стало, порти атмосферу вопреки предписаниям.

Скоро и того не позволят тебе: и сюда поставят камеры. Оцифруют тебя, нарушителя, и автоматически снимется с карточки штраф, едва ты вынешь из заднего кармана трико свою Приму или что у там у тебя.

Как там Алексей Максимович Горький говорил? Я в мир пришел, чтоб не соглашаться. Тоже курильщик был, кстати, еще тот.

Слишком много надзора стало в планетарном масштабе, слишком много контроля, причем, Большой Брат, в точности по Оруэллу, лезет в интимное: кто что курит, с кем спит, куда ходит и так далее. Большой Брат уже не принуждает: он регулирует.

И все регулируются, все соглашаются, все как собаки Павлова, послушно пускающие слюни. А ты, стало быть, по своему не соглашаешься, воюешь и воняешь, ну и молодец, воюй и воняй.

Тут такое время пришло, что любой островок свободы надо ценить, даже прокуренный и вонючий.

А вот еще один очередной, не такой и важный, но весьма характерный пример. Нетфликс поудалял все фильмы с Джонни Деппом, за то, что тот плохо себя вел: то ли харрасил кого, то ли каррасился с кем-то — это совсем неинтересно.

Интересно то, что это уже было: история правится задним числом, нарушивший правила подлежит забвению.

Причем, что характерно, пока что это безумие носит локальный характер: "подчистили" доступ к Деппу только на территории США. Жителям периферии планеты пока еще можно припадать к живительному источнику. Так что, зайдя на Нетфликс из наших палестин, можно вздохнуть с облегчением: на месте Деппчик, вот он, голубчик.

Но, кто его знает, надолго ли? Особенно, учитывая страсть американских компаний к борьбе за копирайт и легкость, с которой США, при желании, распространяют действие своего права на другие уголки мира.

Удивительно похоже на то, как при рябом вымарывали из книжек по истории одного за другим расстреливаемых Каменевых и Бухариных.

У Оруэлла в известном романе, опять же, точь-в-точь так же историю подчищали задним числом.

А потом всевозможные Ханны Арендт долго распространялись о том, как важно, чтобы такого больше никогда не случилось, и внимающая публика согласно и благоговейно кивала.

Докивались. Добро пожаловать в век мыслепреступления и речекряка.

Просто первый блин был комом. В двадцатом веке тоталитаризьм строили на тяп-ляп, да еще и будучи отягощенными идеями всеобщего блага. В двадцать первом никаких человеколюбивых сантиментов, и великолепное техническое оснащение.

И не только Джонни в ближайшее время почувствует на себе руку времени, уж поверьте.

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