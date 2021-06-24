Третья мировая – не в компьютерной игре. К чему мог привести обстрел британского эсминца

В свете последнего инцидента в Черном море с нанесением российским судном береговой охраны предупредительных бомбовых ударов по британскому эсминцу Defender, мир едва не оказался на грани очередной военной эскалации. Причем, в этот раз, фактически в пределах территориальных вод Украины. В этой связи актуальными являются размышления писателя и художника-иллюстратора Владимира Мироненко о природе мировых войн и их зависимости от мотивации мировых элит.

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Во Вторую мировую воевали НЕДОВОЕВАВШИЕ — не просто воевали, но довоёвывали Первую. Со всеми накопившимися отчаянием и цинизмом, с азартом запоздалого передела и лютой жаждой реванша. Оттого она и случилась такой яростной, жестокой и затяжной.

Мир после строили НАВОЕВАВШИЕСЯ, на собственной шкуре испытавшие ужасы войны, не понаслышке с ней знакомые, в достаточной степени изнурив железом и кровью свою слабую человеческую плоть.

Им никаких повторений в жизни не надо было, оттого они склонны были к равновесию и компромиссам, и даже острые моменты вроде Карибского кризиса способны были разрулить.

Нынче же миром правят ОХРЕНЕВШИЕ, от рождения пороху не нюхавшие, привычные к тому, что за счет неохолопов исполняются любые их капризы.

Каждый держит бога за бороду, ну, или думает, что держит. Эти запросто Третью мировую развяжут, а потом будут воевать долго, безжалостно и бестолково, постепенно упуская бразды правления в пользу всеобщей хаотической резни.

Надежда здесь одна: что в силу своей тотальной ненастоящести и явной умственной отсталости войну они устроят тоже понарошку, как привыкли. О коробок станут чиркать не тем концом спички, или что-то вроде этого, да так и не разожгут.

Ну, это вряд ли, конечно. Сумеют.

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Публикуется с согласия автора.